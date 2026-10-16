La UGT, empresarios, Manu Sánchez y Juanma Moreno: la 'cumbre andalucista' de Rojas Marcos en Sevilla

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto al secretario general de la UGT-A, Oskar Martín, Rojas Marcos y Manu Sánchez. Efe

Quien fuera el fundador del Partido Andalucista, el político y abogado Alejandro Rojas Marcos, ha conseguido a sus 86 años casi un hito.

La fundación que lleva su nombre ha logrado unir en un mismo acto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al líder nacional de UGT, Pepe Álvarez, a representantes de CCOO-A, a las universidades, al presidente de la CEA, Javier González de Lara, y al comunicador y humorista Manu Sánchez.

Una especie de 'cumbre andalucista' celebrada en la sede de UGT en Sevilla, a la que también han acudido representantes de casi todos los partidos políticos. Junto a miembros del PP se han sentado los del PSOE y Adelante Andalucía, con la excepción de VOX y de IU.

¿El motivo? La entrega del IV premio 'Por un poder andaluz', este año concedido al secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín Silvoso.

En un acto con un clima político al rojo vivo con una huelga general convocada en menos de un mes, con unas elecciones a la vuelta de la esquina y con "un frentismo como no ha existido nunca desde la Transición", según Rojas Marcos, la convivencia, conversaciones cordiales y algunos dardos respetuosos han sido también protagonistas.

Con toda la puntería, Rojas Marcos arrancó así el acto: "Oskar, yo creía que los protagonistas del acto eran tú, que recibes el premio, y la fundación, que te lo entrega, pero creo que yo estaba equivocado. Tú y yo somos un pretexto para que estas personas se encuentren".

El que más elogios se ha llevado ha sido el protagonista, el premiado. Rojas Marcos ha elogiado su contribución para la conformación de la Mesa de Diálogo Social entre sindicatos, patronal y Junta.

Juanma Moreno también ha resaltado su figura. A su juicio, representa algo que cada vez "existe menos": "un dirigente que es prudente, que no busca el protagonismo, que es una persona humilde y desde esa serenidad consigue sus objetivos".

Y ha lanzado el mensaje de que "la bandera verde y blanca no es de nadie, sino de todos y esa es la ventaja" y que a él no lo van a encontrar "en la bronca".

También le ha garantizado que tomará nota de sus peticiones hechas en público. Y es que el secretario general de UGT ha aprovechado el acto para pedirle al presidente andaluz el reconocimiento del Día del Sindicalismo de Clase en Andalucía como un acto de "justicia sindical y social".

Le ha solicitado a su vez la necesidad de renovar la concertación social en la comunidad autónoma como instrumento para impulsar la prosperidad y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

Sin embargo, también ha tenido elogios para el presidente andaluz en la propia sede de UGT. Martín le ha agradecido personalmente su compromiso con el diálogo social. "Quiero reconocer hoy aquí tu apuesta y tu fe en el diálogo social y en la concertación como instrumento de prosperidad".

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, ha coincidido en la necesidad de reforzar el diálogo social y ha expresado su confianza en que la Junta de Andalucía y los agentes económicos y sociales puedan renovar en la próxima legislatura las iniciativas de concertación desarrolladas durante los últimos años.

Pepe Álvarez sí ha apuntado a nivel nacional porque ha aprovechado la ocasión para hablar de la vivienda, de la educación, de la sanidad o del cambio climático, que están marcando la precampaña electoral.

"La vivienda no solamente es una cuestión de carácter social, sino un factor importantísimo desde el punto de vista económico. Hay que dar respuesta al gravísimo problema de vivienda que tiene nuestro país".

La nota de humor la puso Manu Sánchez, que recibió el premio en la pasada edición, con una alocución titulada: "Mamá, quiero ser vasco", en alusión a las raíces de Oskar Martín, andaluz de adopción.

En ella ha comparado a los andaluces con los vascos, ironizando que los primeros deberían declararse "independientes, aunque sea para acojonar". Sánchez ha dejado un mensaje final de que "el poder andaluz se consigue en las calles y en las urnas, así que quizás es ahí cuando Andalucía tendrá que pelear su concierto más flamenco".

Cuando Juanma Moreno se ha subido al escenario le ha confesado que lo sigue y lo lee y le ha espetado: "Yo también te quiero", en alusión a las críticas por la situación de Andalucía en un acto cordial, pero lleno de reproches respetuosos.