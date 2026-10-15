El descarrilamiento de un camión hormigonera provoca el corte de la A-66 a la altura de la localidad sevillana de La Algaba

El descarrilamiento de un camión hormigonera ha ocasionado el corte de la carretera A-66 en dirección a Sevilla.

El accidente ha tenido lugar a la altura de la localidad de La Algaba, en el punto kilométrico 804,2. El siniestro ha afectado a los dos carriles de la vía, produciendo retenciones y que el tráfico se ralentizara a lo largo de los 1,6 kilómetros siguientes.

Tal y como ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), el suceso se ha producido en hora punta, sobre las 09:27 de la mañana de este jueves. No ha sido hasta dos horas después del descarrilamiento, sobre las 11:00 horas de la mañana, cuando se ha podido recuperar la circulación habitual.

El protagonista de los hechos ha sido un camión hormigonera.

Su vuelco sobre el asfalto ha provocado que parte de la carga se haya vertido y que varios metros de quitamiedos hayan sido destrozados y desplazados al medio de la carretera.

Las consecuencias del siniestro han obligado a restringir el carril central y el derecho en sentido a Sevilla. Además esto ha obligado a cortar la vía de servicio de la zona.

Este incidente también afecta al kilómetro A-8079. En esta carretera se encuentra cortado un carril en el kilómetro 3,8. Esta limitación ha provocado nuevas dificultades a la circulación en los accesos a la capital andaluza.