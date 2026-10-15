imagen del partido entre el Real Betis y el Oporto Futbol Club EP

Un altercado con ultras del Oporto acaba con dos heridos en Sevilla, uno por botellazos y otro por fractura de costillas

El partido del pasado miércoles entre el Real Betis y el Oporto ha acabado con un bar en la Alameda de Hércules, en Sevilla capital, destrozado y dos de sus trabajadores atendidos por los servicios sanitarios.

Según han confirmado por parte del Amanecer Mexican Country a EL ESPAÑOL, el gerente del restaurante tuvo que ser trasladado a un hospital de la capital después de que un grupo de hinchas del club portugués "le tirasen dos botellas a la cabeza". Además, otro de los trabajadores también precisó atención sanitaria debido a una fractura de costillas.

El altercado, que obligó a los responsables del bar a cerrarlo, ocurrió mientras los lusos consumían en el restaurante, horas antes del comienzo del encuentro deportivo entre los dos equipos.

Las mismas fuentes señalan que los hinchas "comenzaron rompiendo mobiliario del baño y luego empezaron a lanzar objetos pertenecientes al negocio".

Según relatan los trabajadores, estos aficionados tiraron todo lo que se encontraban a su paso: vasos, sillas, mesas y cubiertos.

Pero la escena no quedó ahí. Los ultras comenzaron a hacer sus necesidades justo en la puerta del servicio, delante de los empleados.

Este hecho provocó que los camareros cerrasen los baños, algo que motivó a los responsables del incidente a enfrentarse a ellos e increparles y a orinar en el salón del restaurante.

Finalmente, este grupo de aficionados del Oporto abandonaron el establecimiento sin pagar y dejando una cuenta de más de 50 euros.

En total, los daños ascienden a los 100 euros, entre material del negocio y el dinero que quedó sin pagar por parte de los agresores.