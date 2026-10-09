Las Ordenanzas Fiscales de Sanz se suman a la lista de desacuerdos entre PP y Vox y llegarán al pleno sin consenso

Las Zona de Bajas Emisiones (ZBE), la "prioridad nacional", los presuntos incumplimientos del acuerdo presupuestario, la concesión de la licencia de obra de la mezquita del Polígono Sur y, ahora, las rebajas fiscales que quiere impulsar el Gobierno de José Luis Sanz de cara al próximo 2027.

Estos son solo algunos de los desacuerdos que han tenido en este último año los grupos municipales PP, quien lidera el Consistorio hispalense, y Vox, la formación con la que sacó adelante las cuentas de 2026 a través de un acuerdo presupuestario.

La relación de los dos partidos se ha caracterizado por un tira y afloja constante en estos últimos meses. Los de Abascal no han dudado en apretar al equipo del 'popular' José Luis Sanz cuando les ha parecido necesario. Algunas veces con éxito y otras sin él.

Ahora, el último de los choques tiene que ver con la aprobación o no de las ordenanzas fiscales que el Consistorio llevará a pleno el próximo jueves. Según fuentes del partido de Abascal, "la cosa no pinta bien".

Se trata del anteproyecto que presentó el Ejecutivo municipal el pasado mes de septiembre y que contempla, entre otros aspectos, una nueva rebaja general del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del 1%, el aumento de las bonificaciones para las viviendas protegidas y nuevos incentivos fiscales vinculados a la creación de empleo, la instalación de aerotermia y los puntos de recarga de vehículos eléctricos.

La propuesta plantea que la reducción del IBI se aplique a los tipos de urbano, rústico, especiales y diferenciado.

1,7 millones de ahorro

Según las estimaciones municipales, esta medida supondría un ahorro de más de 1,7 millones de euros para los sevillanos.

Sin embargo, estas medidas aterrizan en la sesión plenaria sin acuerdo entre los grupos y, por ende, en el aire.

El pasado miércoles se celebró la Comisión extraordinaria de Hacienda, una cita en el Salón Comedor del ayuntamiento en la que el portavoz del Gobierno local y delegado de Hacienda y Fondos Europeos, Juan Bueno, desglosó cuáles habían sido las enmiendas de la oposición que se habían aceptado.

Hasta 11 propuestas recibieron el visto bueno del equipo de gobierno puesto que, según defendió el responsable de Hacienda, la intención es convertir a Sevilla "en una ciudad mejor para vivir, trabajar e invertir".

Esta cifra supone la aprobación de "más de la mitad de las enmiendas válidas presentadas".

En concreto, según indicaron fuentes municipales a EL ESPAÑOL, el PSOE presentó un total de 13 enmiendas, de las que diez no pudieron ser tramitadas por una cuestión procedimental, al hacer referencia a artículos que no están incluidos en el anteproyecto de modificación de las Ordenanzas Fiscales.

De las tres restantes, que sí podían ser objeto de valoración, todas fueron aceptadas mediante acuerdos transaccionales.

En el caso de Vox, la formación presentó 22 enmiendas. Ocho fueron retiradas durante la Comisión y otras dos no pudieron ser tramitadas por el mismo motivo procedimental. De las 12 restantes, el Gobierno local aceptó cinco.

Por su parte, Podemos-IU presentó siete enmiendas. Una de ellas no pudo ser tramitada por la misma cuestión procedimental, mientras que otras tres fueron aprobadas mediante acuerdos transaccionales.

No obstante, desde la formación roja lamentan el rechazo al resto de medidas propuestas y critican que el Gobierno local no ejecute "una medida destinada a movilizar viviendas vacías de grandes propietarios". Además consideran la rebaja del 1% en el IBI "insuficiente".

Es por ello por lo que Gaya ha subrayado que la aceptación de las dos mejoras "no supone un respaldo al conjunto de las ordenanzas".

En la misma línea están los de Abascal. No obstante, es preciso recordar que estos suelen ser el mayor apoyo del equipo municipal a la hora de aprobar o no las principales medidas que afectan a la ciudad.

En el caso de Vox, un total de cinco enmiendas han sido admitidas por el PP, lo que se traduce en un 30% de las que presentaron.

En concreto, el Gobierno de José Luis Sanz ha dado el visto bueno a la ampliación de la duración para la bonificación aplicables a viviendas de protección oficial y equiparables, entre otras medidas.

Sin embargo, esto no es suficiente para el partido que, a pesar de hacer hincapié en que "se vota enmienda por enmienda", en su opinión, "la cosa no pinta bien".

No obstante, desde el Ayuntamiento defienden que, independientemente de que las Ordenanzas Fiscales se aprueben o no, "el equipo de gobierno ha mantenido en todo momento actitud de diálogo y consenso con todos los grupos de la oposición".