Solo uno de cada cinco sevillanos puede permitirse vivir en la Alameda: hacen falta 2.600 euros al mes

La Alameda de Hércules se ha convertido en uno de los espacios más cotizados y exclusivos del centro de Sevilla. Tanto es así que, en la actualidad, solo uno de cada cinco trabajadores sevillanos puede permitirse un alquiler o una compra en esta zona.

El precio medio del alquiler en Alameda se situaba en 13,8 euros por metro cuadrado en septiembre de 2026, según los últimos datos publicados por Idealista.

Tomando como referencia una vivienda de 60 metros cuadrados, el alquiler medio resultante ronda los 828 euros mensuales.

El umbral de endeudamiento recomendado por entidades bancarias es del 30-35%. Por lo que un hogar tendría que disponer de unos 2.760 euros netos al mes para afrontar estos precios.

La situación se entiende mejor al compararla con los salarios. Un informe de CCOO sobre las rentas salariales en la provincia de Sevilla sitúa en 883.453 las personas asalariadas analizadas en 2024.

De ellas, 220.222 cobraban como máximo la mitad del SMI y otras 175.134 se encontraban entre medio y un SMI. En conjunto, el 44,75% no superaba el salario mínimo interprofesional.

El mismo estudio toma como referencia para 2024 un SMI de 15.876 euros brutos anuales, equivalente a 1.134 euros mensuales en 14 pagas.

Solo el 11,95% de los asalariados se situaba entre 1,5 y 2 veces el SMI, mientras que el 12,84% estaba entre dos y tres veces.

A partir de ahí, el porcentaje descendía al 4,97% entre tres y cuatro SMI, al 2,01% entre cuatro y cinco y al 1,53% entre cinco y diez. Por encima de diez veces el SMI se encontraba apenas el 0,16%.

En otras palabras, el 18,67% de los asalariados de la provincia superaba dos veces el SMI. Esto es, aproximadamente, uno de cada cinco trabajadores.

Compraventa

Y el alquiler no es el único problema. En el mercado de compraventa, el precio utilizado como referencia para la Alameda ronda los 3.800 euros por metro cuadrado.

Una vivienda de 60 metros cuadrados tendría, por tanto, un valor aproximado de 228.000 euros, antes de sumar los gastos asociados a la operación.

La cuenta explica por qué el acceso a la propiedad requiere una capacidad económica todavía mayor y, además del salario, un ahorro previo suficiente para afrontar la parte del precio que no cubra la financiación y los gastos de la compra.

La distancia entre los ingresos y los precios se percibe también unas calles más allá. En Feria, otro de los enclaves más demandados del entorno, Idealista situaba en septiembre el alquiler medio en 13,6 euros por metro cuadrado, prácticamente en el mismo nivel que Alameda.

Los anuncios disponibles muestran hasta qué punto puede elevarse la factura. Un piso de 70 metros cuadrados en la calle Feria se anuncia por 1.200 euros mensuales, equivalente a 17,14 euros por metro cuadrado.

En Alameda también pueden encontrarse ejemplos similares: un dúplex de 70 metros cuadrados aparece anunciado por 1.300 euros al mes, mientras que otro inmueble de 77 metros cuadrados alcanza los 1.550 euros.

La paradoja es que el promedio de la zona no termina de ser el fiel reflejo de la situación. El precio estadístico de 13,8 euros por metro cuadrado coexiste con viviendas que se anuncian considerablemente por encima de esa cantidad y con otras que se sitúan por debajo.

Un piso de 65 metros cuadrados en la calle Peral, por ejemplo, aparece anunciado por 950 euros al mes, mientras que una vivienda de 90 metros cuadrados en Santa Rufina se oferta por 1.000 euros.

Precios "congelados"

La buena noticia es que los precios en esta popular zona de la capital hispalense parecen haberse "congelado".

Hace meses que el precio en el alquiler en esta zona se encuentra en números rojos. De hecho, en el cómputo anual, las viviendas en alquiler se han devaluado en un 1,4 por ciento.

Alcanzó su máximo histórico en mayo de 2026, momento en el que el metro cuadrado en alquiler llegó a situarse en 15,6 euros. En la actualidad, alquilar un piso en la Alameda de Hércules es 1,8 euros más barato.

Si bien no es una gran bajada, es un síntoma de la tensión en el mercado inmobiliario y de la imposibilidad de la ciudadanía sevillana de seguir afrontando precios que superan el 50 por ciento de su sueldo.