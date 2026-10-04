El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, con un perro en un parque. Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento quiere que los sevillanos adopten más perros y gatos y habilita una web y una app

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha una campaña de sensibilización para fomentar la adopción de animales de compañía, con motivo del Día Mundial de los Animales.

Bajo el lema Un hogar para cada huella, la iniciativa consiste en una serie de mupis distribuidos por distintos puntos de la ciudad que darán a conocer el servicio municipal de adopción de perros y gatos, en su mayoría animales abandonados.

El servicio puede solicitarse a través de la web municipal (sevilla.es/adopcionanimal) y ahora también desde la App Sevilla, donde se ha incorporado un menú directo a la plataforma de adopción.

El Centro Municipal Zoosanitario cuenta con su propio programa de rescate y adopción de animales de compañía, que desarrolla desde sus inicios en colaboración con las asociaciones de protección animal.

Su objetivo es encontrar un hogar a cada animal rescatado y, además, que sea el hogar adecuado, a través de la adopción responsable.

Para ello, el centro cuenta con un equipo de cuatro veterinarios que se encargan de administrar los cuidados, la medicación y demás atenciones que requiere cada perro o gato.

Además, recientemente se ha creado una nueva sala de curas para ofrecer mayor cobertura veterinaria a los animales rescatados.

En los últimos tres años, el Gobierno municipal ha movilizado más de 1,8 millones de euros en protección animal, mejoras zoosanitario, control de plagas, prevención del Virus del Nilo, entre otras actuaciones, entre 2024 y 2026.

Por ejemplo, se ha puesto en marcha el servicio de rescate animal mediante un contrato de 295.801,28 euros anuales, que garantiza atención 24 horas al día, los 365 días del año, incluida la asistencia clínica urgente a animales rescatados por abandono o extravío.

Además, se ha contratado un servicio específico de alojamiento externo para animales, con un presupuesto de 160.527 euros, que permite ampliar la capacidad de 20 a 30 plazas.

El Ayuntamiento recuerda que la adopción debe ser responsable, y que supone asumir una serie de obligaciones: ofrecer al animal un lugar adecuado para el descanso, proporcionarle comida y agua de calidad, pasear a los perros como mínimo tres veces al día y cumplir con los tratamientos preventivos obligatorios.

Asimismo, el Consistorio recuerda que el abandono animal es considerado delito, conforme a la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales.