Los concejales del Ayuntamiento de Sevilla Angie Moreno y Juan Bueno en un viaje a Malasia. Ayuntamiento de Sevilla

Sevilla estrecha sus vínculos institucionales y económicos con Malasia tras el aumento de viajeros de un 60%

El Ayuntamiento de Sevilla está desarrollando en Kuala Lumpur una intensa agenda institucional, empresarial y comercial con el objetivo de reforzar las relaciones de Sevilla con Malasia, tras el aumento de viajeros de un 60% respecto al mismo periodo del año anterior.

Favorecer nuevas oportunidades de colaboración e inversión y consolidar la posición internacional de la ciudad como destino cultural, empresarial y de congresos, son otros de los fines de esta visita.

La delegación sevillana está encabezada por el primer teniente de alcalde y delegado del Área de Hacienda, Administración y Transformación Digital, Juan Bueno, y la teniente de alcalde y delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno.

Ambos están manteniendo durante estos días diferentes encuentros con instituciones, empresas, agentes económicos y profesionales vinculados a sectores estratégicos para Sevilla.

Dentro de esta agenda se ha celebrado en Kuala Lumpur una presentación de Sevilla, organizada en colaboración con Turkish Airlines, y que ha contado con la presencia del embajador del Reino de España en Malasia, Sergi Farré; la consejera de Turismo de España en Malasia, Marta Fernández; y el director general de Turkish Airlines en Malasia, Mustafa Kemal Kizilay.

En este sentido, Angie Moreno ha destacado que la conexión aérea entre Sevilla y Estambul, operada por Turkish Airlines, constituye uno de los elementos que permiten reforzar esta relación.

"Desde Estambul, Sevilla queda conectada con Kuala Lumpur y con numerosos destinos del Sudeste Asiático con una sola escala”, ha abundado la edil de Turismo y Cultura.

La agenda desarrollada en Kuala Lumpur se enmarca además en una estrategia más amplia de internacionalización de Sevilla, que busca fortalecer las relaciones institucionales y económicas con el Sudeste Asiático, abrir nuevos espacios de cooperación y facilitar conexiones entre empresas, instituciones y agentes de ambos territorios.

El Ayuntamiento considera que el incremento de la conectividad aérea debe servir como punto de partida para profundizar en las relaciones entre Sevilla y Malasia, generando nuevas oportunidades no solo en el ámbito turístico, sino también en materia empresarial, tecnológica, cultural, institucional y de inversión.