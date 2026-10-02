Los concejales del Ayuntamiento de Sevilla Angie Moreno y Juan Bueno en un viaje a Malasia.

Los concejales del Ayuntamiento de Sevilla Angie Moreno y Juan Bueno en un viaje a Malasia. Ayuntamiento de Sevilla

Sevilla

Sevilla estrecha sus vínculos institucionales y económicos con Malasia tras el aumento de viajeros de un 60%

La conexión aérea entre Sevilla y Estambul, operada por Turkish Airlines, constituye uno de los elementos que permiten reforzar esta relación.

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E.E
Publicada
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El Ayuntamiento de Sevilla está desarrollando en Kuala Lumpur una intensa agenda institucional, empresarial y comercial con el objetivo de reforzar las relaciones de Sevilla con Malasia, tras el aumento de viajeros de un 60% respecto al mismo periodo del año anterior.

Favorecer nuevas oportunidades de colaboración e inversión y consolidar la posición internacional de la ciudad como destino cultural, empresarial y de congresos, son otros de los fines de esta visita.

La delegación sevillana está encabezada por el primer teniente de alcalde y delegado del Área de Hacienda, Administración y Transformación Digital, Juan Bueno, y la teniente de alcalde y delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno.

Vistas de Sevilla.

Ambos están manteniendo durante estos días diferentes encuentros con instituciones, empresas, agentes económicos y profesionales vinculados a sectores estratégicos para Sevilla.

Dentro de esta agenda se ha celebrado en Kuala Lumpur una presentación de Sevilla, organizada en colaboración con Turkish Airlines, y que ha contado con la presencia del embajador del Reino de España en Malasia, Sergi Farré; la consejera de Turismo de España en Malasia, Marta Fernández; y el director general de Turkish Airlines en Malasia, Mustafa Kemal Kizilay.

En este sentido, Angie Moreno ha destacado que la conexión aérea entre Sevilla y Estambul, operada por Turkish Airlines, constituye uno de los elementos que permiten reforzar esta relación.

"Desde Estambul, Sevilla queda conectada con Kuala Lumpur y con numerosos destinos del Sudeste Asiático con una sola escala”, ha abundado la edil de Turismo y Cultura.

Turistas hacen cola en la catedral de Sevilla.

La agenda desarrollada en Kuala Lumpur se enmarca además en una estrategia más amplia de internacionalización de Sevilla, que busca fortalecer las relaciones institucionales y económicas con el Sudeste Asiático, abrir nuevos espacios de cooperación y facilitar conexiones entre empresas, instituciones y agentes de ambos territorios.

El Ayuntamiento considera que el incremento de la conectividad aérea debe servir como punto de partida para profundizar en las relaciones entre Sevilla y Malasia, generando nuevas oportunidades no solo en el ámbito turístico, sino también en materia empresarial, tecnológica, cultural, institucional y de inversión.