Suspendido el partido entre el Betis y el Ceuta previsto para este jueves en La Cartuja de Sevilla
El club verdiblanco ha anunciado que se va a estudiar una nueva fecha que permita acercar el encuentro de una forma más directa a la ciudadanía ceutí.
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El Real Betis Balompié y la AD Ceuta FC han acordado suspender el encuentro amistoso que ambos equipos tenían previsto disputar este jueves 1 de octubre en el Estadio La Cartuja.
Según ha informado el conjunto verdiblanco a través de sus redes sociales, la decisión responde al "objetivo de reforzar el carácter social y solidario con el que nació la iniciativa".
Los dos clubes estudiarán ahora "la posibilidad de celebrar el partido en una nueva fecha y bajo unas condiciones que permitan acercarlo de forma más directa a la ciudadanía ceutí y potenciar su carácter benéfico".
A pesar de la suspensión del encuentro, los fondos recaudados a través de la fila cero se destinarán a Cáritas Ceuta, tal y como estaba previsto.
En cuanto a las entradas que ya habían sido adquiridas, el Real Betis ha anunciado que procederá en los próximos días a devolver su importe.
La suspensión se produce en una jornada en la que también se espera la visita a la ciudad del presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, a la ciudad. La cita se incluye en el marco de la agenda vinculada a la visita del club sevillano.
Ambas entidades han lamentado las molestias ocasionadas y han agradecido la comprensión de los aficionados.
Betis y Ceuta han reiterado, además, su voluntad de recuperar el encuentro en una nueva fecha y convertirlo en una jornada de convivencia, deporte y solidaridad entre las aficiones caballa y bética.