La Policía detiene en Sevilla a una pareja que obligaba a mujeres a prostituirse durante las 24 horas del día

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un hombre y una mujer por obligar a otras dos a prostituirse las 24 horas del día todos los días de la semana.

La investigación comenzó cuando una de las víctimas manifestó a los agentes haber sido sometida a "condiciones abusivas mientras ejercía la prostitución en una vivienda". La misma tenía restringidas las salidas y, cuando estaba en la casa, debía dormir en un sofá ubicado en el mismo sitio donde atendía a los clientes

Además, la denunciante no estaba sola; en el mismo inmueble residía otra mujer que también ejercía la prostitución, la pareja detenida y un menor de corta edad.

Según ha indicado el cuerpo policial en una nota de prensa, al no encontrar trabajo, la víctima había contactado a través de internet con una persona que ofrecía una plaza para ejercer la prostitución.

Posteriormente, una vez incorporada a la casa, se le impusieron una serie de condiciones para desarrollar la actividad.

Entre los requisitos que debía cumplir estaba permanecer disponible las 24 horas del día durante toda la semana y atender los servicios que le fueran requeridos.

Los detenidos habían establecido tarifas por los servicios y gestionaban los anuncios que se publicaban en página de contactos y los mensajes que llegaban a esta. Según la denunciante, los responsables de la trama se quedaban con el 50% del beneficio.

Como resultado de las actuaciones policiales, los agentes procedieron a la detención de ambas personas como presuntas responsables de un delito relativo a la trata contra los seres humanos.

Tras las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos en libertad con cargos, a la espera de ser citados por la autoridad judicial.