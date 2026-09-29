La Copa del Mundo de fútbol, en Sevilla: dónde y a qué hora ver el trofeo que ganó la Selección Española en el Mundial 2026

Los sevillanos podrán ver en persona la Copa del Mundo de fútbol que la Selección Española ganó el pasado mes de julio durante la celebración del Mundial 2026.

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que el próximo miércoles 30 de septiembre todo el que quiera podrá disfrutar de la exposición 'La Copa, en el corazón de Sevilla', que tendrá lugar en la Casa Consistorial.

El trofeo estará expuesto a los pies de la escalera central desde las 9.00 horas hasta las 21:00 horas, en horario ininterrumpido.

El acceso del público será por la puerta principal del ayuntamiento, la ubicada en Plaza Nueva.

La presencia de la Copa del Mundo se enmarca dentro de las actividades organizadas con motivo de la visita de la Selección a la ciudad. Y es que este martes 29, los de Luis de la Fuente se enfrentan contra Croacia en el Sánchez-Pizjuán.

Se trata del primer partido de 'La Roja' en el país desde que se proclamaron campeones del mundo tras ganarle a Argentina.