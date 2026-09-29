Un centenar de personas 'toma' Las Setas de Sevilla por la crisis de la vivienda y el 'decreto Maricarmen'

Alrededor de un centenar de personas siguen asentadas en Las Setas de Sevilla para protestar contra la crisis de la vivienda y presionar de cara a la -supuesta- aprobación del 'decreto Maricarmen', la anciana de 87 años que, hasta el lunes, debía dejar su piso en El Retiro de Madrid después de que un fondo buitre comprara el edificio y que se ha convertido en la cara visible de esta problemática.

El pasado lunes, según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno, 'tomaron' el emblemático monumento hispalense unas 1.200 personas. Estas iban ataviadas con pancartas en contra de la especulación inmobiliaria. Además, los manifestantes exigían mayor regulación de los alquileres.

La convocatoria se llevó a cabo pacíficamente, contó con presencia policial y concluyó con una pequeña acampada en el citado monumento. Según los datos que maneja la Policía Nacional unas 10 tiendas de campaña han pasado la noche bajo Las Setas.

La manifestación en Sevilla coincide con la que se ha llevado todo el protagonismo estos últimos días en la Puerta del Sol, en Madrid. En esta plaza se han congregado miles de personas protestando por las mismas razones y exigiendo medidas para acabar con la crisis de la vivienda en España.

Cabe destacar que estos movimientos han estado impulsados por el desahucio de Maricarmen, que, finalmente, no se producirá.

El pasado lunes, los representantes de la mujer llegaron a un acuerdo con la empresa Urbagestión gracias a la mediación del Ayuntamiento de Madrid. El pacto permitirá que la anciana pueda volver a la casa en la que ha vivido durante 70 años pagando un alquiler de unos 500 euros al mes.