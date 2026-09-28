El tranvibús llega al Duque: así cambian desde este lunes las líneas de Tussam en Sevilla

La línea 1 del Bus de Tránsito Rápido (BTR) de Sevilla, el conocido como tranvibús, llega este lunes hasta la Plaza del Duque. La ampliación permitirá conectar directamente Torreblanca y Sevilla Este con el centro de la ciudad y completa la última fase del recorrido previsto para esta primera línea desde Santa Justa.

La puesta en funcionamiento de este nuevo tramo supondrá también cambios en varias líneas de Tussam, además de modificaciones en algunas paradas y en los accesos al centro, una reorganización que afecta a los desplazamientos habituales de vecinos y visitantes.

El corredor tendrá una longitud total de 12,4 kilómetros y permitirá reducir de 55 a 33 minutos el tiempo de viaje entre Sevilla Este y la Plaza del Duque.

La línea contará con una oferta de 41.000 plazas diarias y estará atendida por 16 vehículos articulados completamente eléctricos y de cero emisiones. En las horas punta, la frecuencia de paso será de cinco minutos.

A las paradas que ya formaban parte del recorrido se sumarán nueve nuevas ubicaciones en distintos puntos del trayecto, entre ellas José Laguillo, Amador de los Ríos, Ponce de León, Imagen y Plaza del Duque.

El itinerario incorpora así las paradas existentes en Santa Justa, Kansas City I y II, San Pablo, Los Arcos, Montes Sierra, Santa Clara, Las Góndolas, Cercanías-Palacio de Congresos, Fibes, Avenida de las Ciencias I y II y Avenida de la Aeronáutica.

Línea 27

La llegada del tranvibús al centro obliga a reorganizar parte de la red de autobuses de Tussam.

Uno de los principales cambios afecta a la línea 27, cuyo recorrido entre Sevilla Este y Nervión se mantiene sin modificaciones hasta la parada de Marqués de Nervión, en Luis Montoto.

Desde ahí, dejará de continuar hacia el centro como hasta ahora y pasará a funcionar como un servicio más directo hasta el Prado de San Sebastián.

El nuevo recorrido contará con tres paradas después de Luis Montoto, en Luis de Morales, San Bernardo y Prado de San Sebastián.

De esta forma, dejarán de prestar servicio las paradas de Luis Montoto-Kansas City, Luis Montoto-Céfiro, Luis Montoto-San Benito, Amador de los Ríos-Puerta Carmona, Amador de los Ríos-Júpiter y Recaredo-Puerta Osario.

La conexión con el centro se realizará a través de la propia TB1, que asumirá el recorrido que hasta ahora efectuaba la línea 27 por Amador de los Ríos, mediante su paso por la plataforma reservada de José Laguillo y su llegada posterior a Puerta del Osario.

Otros cambios en Tussam

También cambiarán de ubicación las cabeceras de varias líneas. Las líneas 10, 12, 24 y 32 mantendrán su terminal en Ponce de León y podrán enlazar con el tranvibús en la parada que se habilitará en esta plaza.

En el caso de las líneas 11, 15, 16 y 20, la nueva terminal estará en Puerta Osario, donde los viajeros deberán realizar el transbordo con la TB1 para acceder a las zonas del interior del casco histórico.

La línea 13, que comunica Pino Montano con la Plaza del Duque, tendrá a partir de este lunes su terminal en la Plaza de la Campana. Por su parte, la línea 14, que conecta el Polígono Norte con el Duque, trasladará su cabecera a la Alameda de Hércules.

Los usuarios de esta línea deberán enlazar allí con la 13 para continuar hasta el Duque o Ponce de León. Quienes permanezcan en Puerta Osario podrán utilizar directamente el tranvibús para realizar estos desplazamientos.

La reorganización también contempla cambios en la línea CJ1, que conecta el intercambiador de San Bernardo con Isla Natura, en Palmas Altas. Desde este lunes ampliará su recorrido con dos nuevas paradas en la calle Santorini y otras tres en la calle Barbados.

Mantendrá las actuales paradas en el Prado de San Sebastián, paseo de Las Delicias, avenida de la Palmera, Padre García Tejero e Isla Natura.

Restricciones al tráfico

La ampliación del tranvibús irá acompañada además de nuevas restricciones para el tráfico privado. Desde este lunes quedará prohibida la entrada de vehículos particulares al centro a través de Puerta Osario.

El acceso estará controlado mediante lectores de matrículas y afectará tanto al trazado reservado al BTR como a las calles adyacentes. El resto de accesos al centro mantendrá su configuración actual.

Los residentes y titulares de plazas de garaje podrán acceder directamente a sus viviendas y estacionamientos.

También tendrán un sistema de registro específico los vehículos vinculados a empresas de la zona, mientras que quienes realicen habitualmente operaciones de carga y descarga dentro de los horarios establecidos no tendrán que realizar un trámite previo.

En el caso de los centros educativos del área, cada unidad familiar podrá registrar hasta cuatro vehículos. Los aparcamientos públicos continuarán disponibles mediante un sistema de registro asociado a la cámara del estacionamiento.

Motos, ciclomotores y bicicletas podrán circular libremente y las personas con movilidad reducida tendrán garantizado el acceso mediante el registro de su tarjeta PMR. Para los accesos de urgencia que no hayan podido ser previstos, se dispondrá de un plazo de 72 horas para presentar la correspondiente justificación y validar la entrada.