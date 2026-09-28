La Guardia Civil incauta en Sevilla más de 1.000 falsificaciones por un valor superior a 1,3 M€

Guardia Civil y la Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido en Sevilla 10.610 artículos falsificados con un valor que alcanza el 1.306.000 de euros.

Los objetos requisados son camisetas de fútbol, bolsos, carteras y zapatillas de diferentes marcas.

Las incautaciones se llevaron a cabo tras inspeccionar numerosos equipos de paquetería durante los meses de verano. Finalmente, las autoridades comprobaron que contenían piezas falsificadas.

Esta intervención ha sido realizada por la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) de la Guardia Civil del Puerto de Sevilla en actuación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la capital hispalense

La operación se encuadra en los dispositivos de vigilancia de envíos internacionales dirigidos a distintos receptores en territorio sevillano, terminando con la intercepción y retirada de estos del mercado.

La mercancía incautada, junto con las correspondientes diligencias instruidas por la presunta comisión de delitos contra la propiedad industrial, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.