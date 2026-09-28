Fundación Cajasol recibe al equipo de rugby femenino Sevilla Cocos tras incorporarse como patrocinador

Foto de familia de la presentación del Cajasol Sevilla Cocos en la sede de la fundación. Fundación Cajasol.

La Fundación Cajasol ha recibido este lunes, en su sede de Sevilla, al Cajasol Sevilla Cocos con motivo de la presentación oficial de la temporada 2026/2027. Un encuentro que ha reunido a representantes institucionales, patrocinadores, colaboradores, cuerpo técnico, jugadoras y miembros del club para dar a conocer los principales retos deportivos de la nueva campaña y escenificar el comienzo de una nueva etapa marcada por la incorporación de la Fundación Cajasol como patrocinador del conjunto sevillano.

Se trata de un proyecto deportivo y social con el que la Fundación Cajasol "comparte principios y objetivos" y al que se suma "con el propósito de contribuir a su crecimiento y proyección", remarca la entidad en una nota de prensa.

Durante su intervención, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha destacado el significado de este nuevo vínculo entre ambas entidades: "Hoy no solo presentamos una plantilla y un gran proyecto deportivo. Presentamos una nueva etapa para un club que es referencia del rugby femenino español y al que nos sumamos con nuestro nombre y con nuestro impulso para que llegue todavía más lejos".

Pulido ha incidido, además, en que esta alianza responde a la coincidencia de valores entre ambas entidades, destacando el carácter competitivo del club, su compromiso con la cantera y su implicación en "la educación en valores, la inclusión y la igualdad de oportunidades".

El presidente ha reafirmado asimismo la apuesta de la Fundación por respaldar proyectos deportivos que trasciendan los resultados de la competición. "Creemos en clubes que entienden que su mayor victoria no es solo la que llega el fin de semana, sino también la que consiguen cada día formando a niños y niñas, creando referentes para las jóvenes deportistas y generando oportunidades a través del deporte", ha señalado.

En este sentido, Pulido ha definido el deporte como "una extraordinaria herramienta de transformación social", capaz de fomentar el esfuerzo compartido, el respeto, la superación personal y el valor del equipo.

Por su parte, el presidente del Cajasol Sevilla Cocos ha agradecido el respaldo recibido en el comienzo de esta nueva etapa, al tiempo que ha asegurado que llevarán el nombre de Sevilla y Andalucía "por todos los campos de España".

Un apoyo institucional al proyecto que también ha destacado Elena Vallejo, vicepresidenta de la Federación Española de Rugby, quien ha señalado que "la ayuda de las instituciones y fundaciones es imprescindible para seguir creciendo como deporte".

En la misma línea, Ricardo Villena, gerente del Instituto Municipal de Deportes (IMD), ha subrayado que "la ciudad de Sevilla está volcada con el deporte" y que "con la colaboración público-privada siempre se traen cosas buenas a la ciudad". "No hay nada que sea próspero en la ciudad en lo que no participe la Fundación Cajasol".

Por su parte, María Tena, concejal delegada de Deportes, ha destacado que "el Cajasol Sevilla Cocos es un referente del deporte sevillano femenino en España", poniendo además en valor el trabajo que realiza el club desde la base, donde "construyen los pilares del deporte".

Finalmente, Gorka Lerchundi Rebollo, director general de Eventos e Instalaciones Deportivas de la Junta de Andalucía, ha mostrado su satisfacción por este nuevo proyecto: "De la mano de la Fundación Cajasol estamos haciendo cosas importantes y me hace mucha ilusión".

La jornada también ha contado con la participación de representantes de la plantilla y el cuerpo técnico, que han abordado las expectativas con las que el equipo afronta un nuevo curso llamado a seguir consolidando su posición dentro del rugby femenino nacional.