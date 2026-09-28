El alcalde de Sevilla, en las instalaciones de Emasesa en una foto de archivo Ayuntamiento de Sevilla.

Emasesa contará con un presupuesto de 224 M€ en 2027 para "mantener el equilibrio alcanzado" tras la sequía

Emasesa contará con un presupuesto de 224 millones de euros en 2027 para "mantener el equilibrio alcanzado" tras la sequía.

El Consejo de Administración de la empresa municipal ha aprobado este lunes las cuentas, que contemplan unos gastos de 221 millones. Las mismas ya habían recibido el visto bueno de la Comisión Ejecutiva y ahora serán remitidas al Ayuntamiento de Sevilla, accionista mayoritario de la compañía.

Según ha indicado el Consistorio en una nota de prensa, Emasesa prevé cerrar 2026 con un elevado grado de ejecución del presupuesto que se aprobó el año pasado.

El consejero de la entidad municipal y delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado que las cuentas para el próximo ejercicio permiten sostener "el nivel de actividad recuperado durante los dos últimos ejercicios".

"El presupuesto estima un resultado positivo de 3,08 millones de euros, que la empresa destinará a aumentar la capacidad de ejecución de obras e inversiones", ha indicado el edil.

Entre las principales partidas presupuestarias destaca la destinada a suministros y servicios exteriores, que contarán con más de 98 millones y que pretende garantizar la explotación, conservación y mantenimiento de las instalaciones y las redes de abastecimiento y saneamiento.

Plan 2024-2027

Emasesa continúa desarrollando su Plan de Actuaciones 2024-2027, que contempla una inversión total de 173,7 millones de euros.

El programa pone el foco en la renovación de infraestructuras hidráulicas, mejora de las redes municipales, la transformación digital, la reutilización de las aguas regeneradas y distintas actuaciones destinadas a garantizar el suministro.

Del total, 55,2 millones de euros se destinan a la mejora de infraestructuras y la renovación de instalaciones, mientras que otros 78,3 millones corresponden a redes municipales, acometidas y contadores.

A ello se suman 15,3 millones para proyectos de transformación digital, entre otras actuaciones.

Hasta agosto de 2026, la empresa había ejecutado 80,9 millones de euros, prácticamente la mitad de la inversión contemplada en el plan. Quedan pendientes otros 92,8 millones, con actuaciones previstas hasta 2028.

De la Rosa ha defendido que el presupuesto permitirá "mantener el esfuerzo inversor de los últimos ejercicios y reforzar la capacidad de las infraestructuras hidráulicas del área metropolitana de Sevilla para responder a las necesidades actuales y futuras del servicio".