EL alcalde del PP en Burguillos, Domingo Delgado, Ricardo Sánchez y Juan Bravo. PP de Sevilla.

Burguillos llega a un acuerdo con el fondo buitre que quería embargar bienes municipales: deberá pagarle 18 M€

El Ayuntamiento de Burguillos ha llegado a un acuerdo con el fondo buitre KSAC Europe Investments. Tras siete años de disputas, parece ser que la solución a uno de los grandes problemas económicos del pueblo sevillano está cada vez más cerca.

El Pleno municipal ha aprobado este lunes el pacto que permitirá al Gobierno local saldar la deuda que había contraído el Consistorio de 27 millones de euros y por la que peligraba varios inmuebles públicos. Y es que el fondo había pedido a la Junta de Andalucía que barajase la opción de disolver órganos municipales si no se saldaba la deuda.

Finalmente, se ha consensuado una quita de nueve millones de euros, por lo que el Ayuntamiento deberá pagar únicamente unos 18 millones antes de marzo de 2027.

Además, esta cantidad no tendrá que abonarla de golpe, sino que se establecerá un calendario que el Ejecutivo municipal deberá de cumplir. Cabe destacar que de no seguir a rajatabla lo estipulado, el Ayuntamiento podría enfrentarse de nuevo a consecuencias y penalizaciones.

El Consistorio ha aportado ya más de cuatro millones de euros a KSAC y ahora pretende abonar otros 2,5. Esta cantidad se debe a una modificación presupuestaria que se aprobó pero que, hasta ahora, era insuficiente.

¿De dónde viene el problema?

El problema económico y financiero del Ayuntamiento de Burguillos comenzó en 2007, cuando, bajo el mandato del 'socialista' José Juan López, creó una sociedad municipal llamada Burguillos Natural.

Esta entidad empezó a acumular deuda hasta que acabó entrando en concurso de acreedores dos años después de su creación.

Posteriormente, la Justicia determinó que el equipo municipal debía pagar más de 13,5 millones de euros, una cantidad a la que se le fue sumando intereses con el paso del tiempo hasta alcanzar los 27 millones.

Finalmente, los derechos de la deuda terminaron en manos del fondo buitre, que la reclamó judicialmente.

Pero KSAC Europe Investments no se quedó ahí. El fondo inició un procedimiento que permitiría embargar determinados bienes municipales para acabar subastándolos. De esta forma, a la deuda de 27 millones habría que sumarle otros 54 de patrimonio.

Ahora, el acuerdo alcanzado lo cambia todo y mejora las perspectivas de futuro del Ayuntamiento.