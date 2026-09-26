De la Fábrica de Artillería al Muelle de Tablada: la nueva vida de edificios emblemáticos de Sevilla

Sevilla está devolviendo la actividad a algunos de sus edificios más emblemáticos. El último caso ha sido el de la antigua fábrica de Santa Bárbara, que acogerá la nueva sede del Ateneo y, por tanto, de las Cabalgatas de Reyes Magos.

Antiguas fábricas, astilleros, iglesias e instalaciones portuarias que durante décadas quedaron fuera de la vida cotidiana de la ciudad afrontan ahora una segunda etapa.

Algunos ya han abierto sus puertas con un nuevo cometido y otros todavía esperan obras que los conviertan en espacios culturales, institucionales o empresariales.

Uno de los ejemplos que más ha dado que hablar es la Real Fábrica de Artillería que, desde 2024, recuperó parte de su esencia. Eso sí, debido a las dimensiones del espacio, para la rehabilitación completa aún no hay fecha.

El edificio de la avenida Eduardo Dato nació para la fabricación de piezas de artillería y durante siglos estuvo ligado a la actividad militar. La fábrica dejó de funcionar como tal en 1991, después de una trayectoria industrial de varios siglos.

El inmueble ha iniciado ahora una nueva etapa como gran espacio cultural y de innovación. La rehabilitación, impulsada por el Ayuntamiento, ha permitido recuperar distintas zonas para acoger exposiciones, espectáculos, actividades culturales, talleres y otros usos vinculados a las industrias creativas.

Nueva sede del Ateneo

A pocos metros se encuentra otro edificio que durante décadas estuvo ligado a la fabricación militar y que ahora afronta una transformación muy distinta.

La antigua nave de Santa Bárbara, construida en 1916 como taller de montaje de la Fábrica de Artillería, se convertirá en la sede permanente de la Cabalgata de Reyes Magos del Ateneo de Sevilla.

El Ayuntamiento ha cedido el inmueble al Ateneo durante 75 años y el proyecto contempla recuperar sus 4.489 metros cuadrados para guardar, conservar y montar las carrozas.

La primera piedra de esta nueva etapa se colocó el 23 de septiembre de 2026, después de que el proyecto obtuviera la licencia de obras en junio. La previsión es que la Cabalgata pueda comenzar a salir desde allí en 2028.

Además, el proyecto contempla una segunda fase con espacio para eventos y un futuro museo dedicado al cortejo.

Atarazanas

El recorrido continúa hasta el Arenal, donde las Reales Atarazanas representan una transformación de escala histórica.

Construidas por Alfonso X a mediados del siglo XIII, fueron uno de los grandes astilleros de la Corona de Castilla y durante los siglos XIII al XV fabricaron y albergaron galeras.

Cuando dejaron de responder a las necesidades de la construcción naval, sus naves fueron adquiriendo nuevos usos, entre ellos almacenes, aduana y dependencias vinculadas al comercio con América. Más tarde acogieron la Maestranza de Artillería.

Después de más de tres décadas de abandono, las Atarazanas reabrieron en octubre de 2025 tras una rehabilitación de más de 20 millones de euros.

La intervención ha permitido recuperar el conjunto para un uso cultural, con espacios expositivos, una sala polivalente y zonas destinadas a la visita y divulgación del patrimonio.

San Hermenegildo

También ha cambiado de rumbo la iglesia de San Hermenegildo, en la Plaza de la Concordia.

El edificio, levantado en el siglo XVI, ha tenido una vida especialmente cambiante. Fue iglesia, cuartel de artillería, sede de las Cortes Generales y, entre 1985 y 1992, sede del Parlamento de Andalucía.

En 1995 el Ayuntamiento instaló una sala de congresos y exposiciones, pero el inmueble terminó cerrando en 2006.

Las obras de recuperación de fachadas y cubiertas finalizaron en julio de 2025, tras 19 años cerrado. Ahora comienza otra fase, ya que la Fundación Focus Loyola acometerá la adecuación interior para convertir San Hermenegildo en su nueva sede y en el Centro de Investigación Diego Velázquez.

Nueva sede de Cox

El último salto lleva hasta el Guadalquivir. En el Muelle de Tablada, las antiguas instalaciones portuarias vinculadas a la memoria industrial de Sevilla están llamadas a convertirse en la nueva sede corporativa de Cox.

La compañía ha planteado rehabilitar el Almacén 5 de la avenida de Las Razas y los Tinglados 7 y 8, con cerca de 15.000 metros cuadrados de superficie, para crear un nuevo campus empresarial.

El proyecto fue presentado en mayo de 2026, pero todavía no está operativo. En septiembre de este año la Autoridad Portuaria publicó en el BOE la solicitud de concesión presentada por Cox para ocupar los tres inmuebles con destino a oficinas y espacios de servicios.

Así, de los hornos y talleres de Artillería a los antiguos astilleros medievales y los almacenes del puerto, Sevilla está escribiendo nuevos capítulos para edificios que durante años quedaron al margen de la ciudad.