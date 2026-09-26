El detenido por el crimen de Bormujos agrede en la cárcel a tres funcionarios con un pincho hecho con un peine

ACAIP-UGT denuncia que el joven de 20 años investigado por la muerte de una mujer en Bormujos ha protagonizado en la cárcel ha herido a tres funcionarios de Sevilla I en "una violenta agresión".

El sindicato relata que pocas horas después de que el joven ingresara en prisión, un funcionario abrió la puerta de su celda. El recluso lo atacó, según UGT-Acaip, con un pincho carcelario que había fabricado con el mango de un peine.

El trabajador cayó al suelo y recibió varios puñetazos en la cara y el cuello. Ante la elevada agresividad y corpulencia del interno, el Jefe de Servicios acudió junto a otros funcionarios para auxiliar al compañero y controlar la situación.

Tres funcionarios, entre ellos el Jefe de Servicios, resultaron heridos. Todos tuvieron que recibir asistencia de los servicios médicos del establecimiento y dos de ellos fueron posteriormente trasladados al hospital.

El joven, de nacionalidad española pero de origen dominicano, ingresó en Sevilla I a las 14:15 horas. Había sido detenido el día anterior, acusado de degollar a una prostituta y atacar a otra en un apartahotel de Bormujos.

Tras realizarse el cacheo reglamentario se le entregó el correspondiente lote higiénico y fue ubicado en el departamento de Ingresos.

Allí se le asignó celda, donde ocurrieron los hechos.

Agentes de la autoridad

Desde ACAIP-UGT han reconocido el trabajo de los funcionarios, "que volvieron a poner en riesgo su propia integridad para proteger a otro trabajador y restablecer la seguridad del centro ante un interno armado con un objeto punzante.".

El sindicato explica que "esta nueva agresión" se ha producido "el mismo día en que ACAIP-UGT ha dirigido un escrito al presidente del Senado solicitando que se agilice y se incluya en el próximo Pleno la votación del reconocimiento del personal penitenciario como agente de la autoridad".

La reforma para modificar el artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria fue aprobada por el Congreso el pasado 11 de junio y remitida posteriormente al Senado para continuar su tramitación.

ACAIP-UGT considera que no existen motivos para seguir demorando una protección jurídica reclamada durante años por quienes trabajan en primera línea dentro de las prisiones.

"Lo sucedido en Sevilla I es una muestra especialmente clara de la realidad de nuestro trabajo: un funcionario puede abrir una celda y encontrarse, sin previo aviso, frente a una persona extremadamente violenta armada con un pincho artesanal", explican.

Además del reconocimiento como agentes de la autoridad, ACAIP-UGT reclama más formación práctica y continuada en defensa personal e intervención ante situaciones violentas, así como una reestructuración de las plantillas para adaptarlas a la complejidad de la población penitenciaria actual.

"No podemos continuar afrontando la realidad penitenciaria de 2026 con una protección jurídica, unas plantillas y unos medios que no han evolucionado al mismo ritmo", aseguran.