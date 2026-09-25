Uno de los trenes que conforman la flota del Metro de Sevilla. EP Sevilla

El tramo sur de la línea 3 del Metro irá finalmente soterrado a su paso por Los Bermejales y Bellavista

El tramo sur de la línea 3 del Metro irá, finalmente, soterrado a su paso por Los Bermejales y Bellavista. Así lo ha confirmado el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet.

El cambio llega tras las reivindicaciones de los vecinos de ambos barrios, que habían mostrado su rechazo al trazado en superficie.

La protesta se canalizó a través de una plataforma formada por 29 asociaciones y entidades, que pidió a la Administración autonómica que modificara la solución prevista.

A esta petición se sumaron las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento, en las que el alcalde, José Luis Sanz, también reclamó que el Metro no saliera a la superficie.

El proyecto que se manejaba hasta ahora diseñaba un recorrido de unos nueve kilómetros entre el Prado de San Sebastián y el Hospital Virgen de Valme, con un total de doce estaciones.

La infraestructura quedaría bajo tierra desde el Prado y atravesaría la avenida de la Palmera hasta alcanzar Los Bermejales.

A partir de ahí estaba previsto que saliera al exterior para superar la SE-30 y continuar por el bulevar de Bellavista hasta llegar a Valme.

La modificación afecta precisamente a esa parte del trazado. La nueva solución permitirá que el Metro continúe bajo tierra por Bellavista y Los Bermejales, de manera que el recorrido no quede condicionado por una infraestructura ferroviaria en superficie en estos barrios.

La alternativa planteada inicialmente respondía a las dificultades que presentaban dos puntos del recorrido, el paso sobre la SE-30 y el cruce del cauce del Guadaíra.

Fuentes de Fomento habían señalado que ambos elementos suponían obstáculos complicados para mantener el trazado soterrado. La revisión del proyecto incorpora ahora una solución que permite superar esas dificultades y mantener bajo tierra este tramo de la Línea 3.

Respecto al plazo de finalización, el consejero ha confirmado que la fecha sigue fijada para el año 2030.