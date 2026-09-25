El profesor de Derecho Mercantil Enrique Barrero, pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2027

Aún no se ha ido el calor veraniego y Sevilla ya sabe quién anunciará su Semana Santa. El profesor de Derecho Mercantil Enrique Barrero Rodríguez será el pregonero en 2027.

Su amor por la Semana Santa sevillana es profundo. Es hermano de siete hermandades: Pasión, el Calvario, los Javieres, San Benito, la Vera+Cruz y el Carmen y Rosario de Santa Catalina.

La Sección de Penitencia del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, con el conocimiento de la Junta Superior, lo ha designado pregonero para anunciar esa semana grande el próximo 14 de marzo en el Teatro de la Maestranza.

Así ha informado este viernes el Consejo de Hermandades en un comunicado, si bien está prevista durante la tarde una recepción oficial tras la cual el recién designado podrá ofrecer sus primeras impresiones.

Esta misma semana el Consejo designaba al artista Jorge Gallego como cartelista de la Semana Santa de Sevilla 2027. Gallego es licenciado en Bellas Artes en la especialidad de Pintura por la Universidad de Sevilla.

Su carrera literaria

Aunque se ha dedicado gran parte de su vida a la enseñanza, tiene una gran carrera literaria.

El profesor ha publicado más de una decena de títulos poéticos en editoriales de ámbito nacional, con obras reconocidas en certámenes como el Premio Florentino Pérez-Embid, otorgado por la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, o el Premio Luis Cernuda del Ayuntamiento de Sevilla.

En el ámbito de la poesía mística, ha sido galardonado en certámenes como el Premio Santa Teresa de Jesús, el Premio de Poesía Mística de Malagón (Ciudad Real), y ha recibido el Accésit del Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística.

Su obra figura en diversas antologías nacionales y, en reconocimiento a su labor poética, ha sido nombrado Hijo Adoptivo de Fontiveros (Ávila), tierra natal de San Juan de la Cruz.

Parte de su producción se centra en la temática cofradiera, destacando títulos como Varón de Dolores. Sonetos de la Semana Santa de Sevilla, editado en 2005, o Sonetos de Pasión, publicado en la Cuaresma de 2023.

Además, ha pronunciado numerosas exaltaciones y pregones, entre los que destacan el Pregón de las Glorias del año 2001, el pregón del Carmen de Santa Catalina, la exaltación del Martes Santo en Los Javieres, el pregón de la Hiniesta o la exaltación de la Santa Cruz en la Hermandad del Amor.

También la meditación al Santísimo Cristo de Burgos, al Santísimo Cristo de la Caridad, el pregón de los Armaos de la Macarena, la exaltación a María Santísima de Regla o la exaltación de la Eucaristía en la Hermandad de la Sagrada Cena.