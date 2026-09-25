Pino Montano entra en la carrera de la vivienda en Sevilla: 340 euros más por metro cuadrado en un año

Pino Montano ya no es el barrio barato que fue. La vivienda en esta zona del norte de Sevilla ha alcanzado en agosto su máximo histórico, con un precio medio de 2.171 euros por metro cuadrado, después de encarecerse un 18,6% en apenas un año. Es decir, 340 euros más por cada metro cuadrado.

El salto se entiende mejor con perspectiva. La vivienda de Pino Montano ha incrementado su valor en torno a 1.000 euros por metro cuadrado en una década, mientras el barrio afronta ahora una transformación que puede modificar todavía más su posición dentro del mercado inmobiliario sevillano.

"El Metro, la mejora de las conexiones con el Centro y la posibilidad de encontrar todavía viviendas por debajo de los 200.000 euros están convirtiendo esta zona en un foco creciente de demanda", según apunta Francisco Prieto, presidente de la Agrupación de Inmobiliarias de Sevilla Alianza.

La fotografía actual es especialmente significativa porque Pino Montano continúa situándose por debajo de la media de la capital. En agosto, Sevilla registraba 2.924 euros por metro cuadrado, frente a los 2.171 de Pino Montano.

La diferencia, sin embargo, se está estrechando. Mientras la capital se ha encarecido un 11,5% en el último año, el incremento en Pino Montano ha sido del 18,6%.

De hecho, el barrio ha registrado en los últimos meses una sucesión de máximos. En enero de 2026 el precio se situaba en 2.036 euros por metro cuadrado.

En agosto ha alcanzado los 2.171, con un incremento del 2,2% solo respecto a julio. El dato interanual, además, llega después de meses de fuertes subidas, que llegaron a superar el 30% en enero si se comparaba con el mismo mes del año anterior.

Pino Montano se ha convertido así en uno de los barrios donde más está aumentando el precio de la vivienda en Sevilla. La subida del 18,6% interanual lo sitúa por encima del crecimiento medio de la ciudad y evidencia cómo el encarecimiento ya no se limita a las zonas tradicionalmente más cotizadas.

Barrios que durante años ofrecieron precios relativamente más accesibles están absorbiendo ahora parte de la presión de un mercado con una oferta limitada.

Construir más

Ahí aparece una de las claves que señala Prieto. A su juicio, Pino Montano necesita incrementar su parque residencial entre un 10% y un 15% para que pueda producirse una moderación de los precios.

El problema, según Prieto, no sería únicamente cuánto cuesta una vivienda, sino cuántas viviendas hay disponibles para atender una demanda creciente.

La llegada del metro añade otro elemento a esta ecuación. Las obras de la Línea 3 han reforzado las expectativas sobre el futuro de Pino Montano y su conexión con el resto de Sevilla.

El proyecto para que el barrio formara parte del recorrido del metro se planteaba ya desde 2009, aunque las obras comenzaron en 2023.

Para el sector inmobiliario, el avance de esta infraestructura ha hecho todavía más evidente el atractivo de una zona que conserva precios inferiores a los de otras áreas de la capital y que, al mismo tiempo, está llamada a mejorar sus conexiones.

Vivienda protegida

Frente a esta escalada del mercado libre, el barrio también está incorporando vivienda protegida. En julio de 2026 se entregaron las llaves de 58 alojamientos de Emvisesa en el denominado Residencial Parque Sierra de Castril, una promoción destinada al alquiler y dirigida a colectivos con menores ingresos.

La promoción introduce, además, un modelo diferente al de una promoción residencial convencional. Se trata de viviendas tipo cohousing, con espacios comunes como recepción, zona de coworking, sala de estudio y sala de usos múltiples.

Son 58 viviendas de dos dormitorios, tres de ellas adaptadas, con alquileres que oscilan aproximadamente entre los 295 y los 468 euros en función de los ingresos de los adjudicatarios.

El proyecto ha supuesto una inversión cercana a los nueve millones de euros. La documentación de Emvisesa sitúa la inversión de la promoción en 8,36 millones de euros y recoge su construcción como obra nueva en régimen de alquiler.

La promoción tiene, además, la particularidad de que su construcción se planteó mediante sistemas industrializados, una fórmula que busca acortar los plazos de ejecución.

Es una pequeña parte de la fotografía residencial de Pino Montano, pero introduce un contraste cada vez más relevante en el barrio.