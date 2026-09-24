Aarón Palacio y la Real Venta de Antequera reciben los primeros Premios Taurinos Malandro en Sevilla

El restaurante Malandro entregó este miércoles, como previa de la feria de San Miguel, sus primeros Premios Taurinos. Estos galardones nacieron con la vocación de reconocer a quienes contribuyen a engrandecer la tauromaquia desde distintos ámbitos.

Bajo los nombres de Ignacio Sánchez Mejías y Pepín Martín Vázquez, en esta primera ocasión los premiados Aarón Palacio, como el torero revelación de la Feria de Abril 2026. Y la Real Venta de Antequera, a la institución relevante en defensa de la tauromaquia.

La cita reunió a protagonistas del mundo del toro, representantes institucionales, miembros del jurado y personalidades de la sociedad sevillana coincidiendo con los días previos a la feria de septiembre.

La iniciativa que refuerza el vínculo de Malandro con la afición taurina y con la conservación de un legado cultural profundamente arraigado en la identidad sevillana.

Uno de los momentos más especiales de la gala llegó con la entrega del Premio ‘Malandro Pepín Martín Vázquez’ a Aarón Palacio. Su hija Beatriz Martín Vázquez fue la encargada de entregar personalmente el reconocimiento que lleva el nombre de su padre.

Aarón Palacio acudió a la gala para recoger un premio con el que el jurado reconoce la sólida e impactante actuación que protagonizó el pasado 15 de abril en la Real Maestranza ante los toros de Santiago Domecq, así como la extraordinaria proyección de uno de los nombres llamados a marcar el futuro del toreo.

Por su parte, Paloma Recasens Sánchez-Mejías, nieta de Ignacio Sánchez Mejías, fue la encargada de entregar el Premio ‘Malandro Ignacio Sánchez Mejías’ a la Real Venta de Antequera, propiedad de Lola Rojas y Daniel De La Fuente.

Ambos agradecieron el galardón y alabaron la decisión del nuevo empresario de la Maestranza, José María Garzón, para recuperar una tradición desaparecida durante casi cuatro décadas: la llegada y estancia en este histórico espacio de los toros que posteriormente son lidiados en la plaza.

La dimensión artística

Los premios cuentan además con una importante dimensión artística. Los galardones han sido diseñados expresamente para la ocasión por el artista sevillano Jaime Abaurre como piezas únicas y numeradas, convirtiendo cada premio en una obra creada específicamente para sus destinatarios.

Abaurre mantiene una estrecha vinculación con Malandro: su obra recorre las tres plantas del edificio y forma parte de la personalidad visual del restaurante, con un lenguaje irreverente, colorista y profundamente personal.

La entrega de los primeros Premios Taurinos Malandro coincide con los días previos a la Feria de San Miguel, una de las grandes citas del calendario taurino sevillano, reforzando la apuesta de Malandro por la cultura y las tradiciones de la ciudad.

En apenas dos años, el restaurante se ha consolidado como uno de los puntos de encuentro de la vida social, gastronómica y cultural de Sevilla.

Situado frente a la Real Maestranza de Caballería y a pocos metros del Guadalquivir, Malandro reúne en un mismo espacio gastronomía, cultura y tauromaquia.

Con esta primera edición, los premios nacen con vocación de continuidad y con el objetivo de convertirse en una cita anual dentro del calendario taurino de Sevilla.

El jurado

El jurado está formado por varios periodistas. Entre ellos Patricia Navarro (La Razón), José Manuel Peña (ABC - 7TV), Álvaro Rodríguez Del Moral (Diario de Sevilla) e Inma León, la delegada del periódico EL ESPAÑOL en Andalucía.

También forman parte del mismo Jesús Bayort (Canal Sur), Álvaro Acevedo (Cuadernos TM), Antonio Muñoz (El Correo de Andalucía), Ignacio Moreno de Terry (OneToroTV), Paco García (Cadena SER) e Ignacio Sánchez-Mejías en representación de la familia Sánchez-Mejías.

A ellos se suman José María Garzón -empresario de la Plaza de Toros de Sevilla-, como presidente de honor, y Carlos Javier Trejo -director de Quercus XXI-, como secretario, ambos con funciones de supervisión del proceso.