El vuelo a EE.UU, la clave para despegar en el turismo de lujo: "El nuevo club está bien, pero la conectividad es vital”

El aterrizaje de los hoteles de lujo en Sevilla ha obligado a la ciudad a perfilar su estrategia. Es por ello por lo que el Consistorio ha lanzado 'Sevilla Excellent', un club para unificar, impulsar y aumentar los servicios 'premium'.

Ahora se busca aglutinar a todos los comercios de este segmento para ofrecer mayor y mejor oferta a un turista con más capacidad de gasto.

Sin embargo, la capital hispalense tiene que resolver antes un tema pendiente: El vuelo transoceánico. "Una conexión directa que conecte a Sevilla con Estados Unidos y Asia sin necesidad de hacer una escala".

Así lo defiende Ana García, exdirectora general de Turismo de la Junta de Andalucía y jefa del departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla (US).

Según relata la experta a EL ESPAÑOL, la iniciativa del Consistorio sevillano "está muy bien", pero es primordial contar con una conectividad directa a estas dos partes del mundo.

¿El motivo? Los turistas norteamericanos y asiáticos son los que tienen mayor nivel adquisitivo y, por ende, son los que usarían los servicios que ahora se quieren coordinar.

En concreto, este tipo de visitantes, tal y como explicó el pasado lunes durante la presentación de 'Sevilla Excellent' Fabián González, director del segmento de Lujo de Andersen Consulting, pueden llegar a gastarse hasta cuatro veces más que un turista medio. Esto se traduce en un desembolso de alrededor de 1.500 euros al día.

"Alguien que viene con su jet-privado tiene que poder aterrizar en Sevilla. Nosotros, para la mayoría de estadounidenses y asiáticos, no existimos sin esta posibilidad", asegura la exdirectora de Turismo de la Junta.

Sin embargo, a pesar de que tanto el sector como el Gobierno local han reclamado en reiteradas ocasiones esta conexión aérea, el vuelo directo no termina de despegar.

Sin ir más lejos, el pasado mes de junio, el alcalde hispalense José Luis Sanz aseguró durante su intervención en un coloquio en Encuentros SER que su equipo seguía en contactos con compañías aéreas y había vuelto a apelar a los responsables de American Airlines.

No obstante, la aerolínea americana se había excusado en la escasez de aeronaves disponibles debido a los retrasos en la fabricación de nuevos aviones.

Pero, a pesar de la postura de la entidad, los esfuerzos del Ejecutivo sevillano no han cesado en su empeño de conseguir la ansiada línea con Estados Unidos. Tanto es así que el Ayuntamiento ha pedido ampliar el horario del aeropuerto para que este esté abierto las 24 horas del día.

Además, se ha construido una nueva zona VIP con mayor capacidad e incluso se han habilitado más aparcamientos. Sin embargo, al menos por ahora, nada de esto ha conseguido el efecto deseado.

Otros requisitos

Independientemente de lo necesario que sean los vuelos directos a EEUU y a Asia, la ciudad todavía tiene que perfilar ciertas cuestiones.

Sevilla cumple con los requisitos establecidos por la metodología de SETUR para ser considerada destino de lujo, pero para terminar de consagrarse debe contar con una oferta acorde a las demandas de estos turistas.

Tal y como explicó Fabián González, "son visitantes dispuestos a gastar mucho dinero, a los que no les importa que los precios suban, pero muy exigentes". Y es este el motivo del nacimiento de 'Sevilla Excellent'.

En esta línea, Ana García enumera una serie de requisitos que la capital debe cumplir para ser puntera en la categoría del lujo.

La primera de ellas es la necesidad de aumentar la oferta de experiencias privadas. Los clientes con semejante nivel adquisitivo "buscan el anonimato, la privacidad", y es por ello por lo que en muchas ocasiones optan por alojarse en villas ubicadas en otras partes de la provincia de Sevilla, alejadas del bullicio de la ciudad.

Otra de las condiciones que busca el turista de lujo es contar con una oferta comercial acorde con su economía, un aspecto que, al menos para la docente de la US, "aún falta en Sevilla". Algo similar ocurre con la restauración.

"Sin menospreciar la increíble oferta gastronómica que tiene la ciudad, hay que tener en cuenta que estos clientes buscan establecimientos reconocidos con Estrella Michelin, y aquí apenas hay", señala.

Por último, el turista premium exige "la seguridad en las calles y disponer de flexibilidad en el itinerario".

Por todo ello, el área de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla ha decidido impulsar el citado club.

El mismo busca aumentar la estancia media de dicho visitante y su gasto y desestacionalizar la demanda.

Además pretende posicionar a la ciudad como un destino turístico de lujo, agregar la oferta dispersa bajo una marca común, crear oferta turística adecuada para un cliente mucho más selecto, desestacionalizar la temporada y conectarse con entidades como Virtuoso, Serandipians o The Alliance.

Y para conseguir todo ello pone el foco en las galerías de arte, los centros de bienestar, los eventos relacionados con el deporte o la restauración. Es decir, la oferta de la hispalense "no puede limitarse a un hotel de lujo y un espectáculo de flamenco".