Jorge Fernández Gonzalo recibe el XVI Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado

El escritor Jorge Fernández Gonzalo ha recibido esta mañana el XVI Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado por Topografía marina, publicado por la Fundación José Manuel Lara en su colección Vandalia.

El acto se ha celebrado en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla y ha contado con la presencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y del director general de la citada fundación, Pablo Morillo Pérez.

Durante la entrega, Sanz ha reivindicado el papel de Sevilla como ciudad vinculada a la creación literaria y ha destacado la importancia del premio como impulso a la poesía en español a ambos lados del Atlántico.

Morillo Pérez, por su parte, ha puesto en valor la colaboración entre la Fundación y el Consistorio para apoyar la creación poética. Además, el presidente ha destacado la incorporación de nuevas voces a la colección Vandalia.

La XVI edición del premio ha batido su récord de participación.

En total, se han presentado 574 poetas, casi 80 más que el año anterior. De esta forma, el galardón se consolida como uno de los referentes de la poesía iberoamericana.

El jurado, formado por la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno Román, y los poetas y críticos Javier Salvago, Abelardo Linares, Jacobo Cortines e Ignacio F. Garmendia, destacó el tono meditativo y la riqueza de imágenes de Topografía marina.

Un viaje por la memoria

En el poemario ganador, Fernández Gonzalo convierte la memoria, el paso del tiempo, la identidad y el amor en distintos paisajes que recorrer.

El mismo está dividido en cinco secciones: el libro viaja desde los recuerdos de la infancia hasta la incertidumbre del presente y la búsqueda de una identidad siempre en construcción.

La naturaleza tiene también un papel protagonista. Aves, árboles, lluvia o luz aparecen como reflejos de la propia experiencia del autor.

"Intento buscar siempre una forma de equilibrio entre lo conceptual y lo sensorial", ha explicado el ganador, que entiende la poesía como un lugar en el que explorar la realidad desde la ficción. Para el escritor, el yo no es algo cerrado, sino una identidad que se construye y se transforma.

Una larga trayectoria poética

Nacido en Madrid en 1982, Jorge Fernández Gonzalo es profesor de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y ha publicado más de una veintena de poemarios y varios ensayos.

A lo largo de su trayectoria ha recibido premios como el Joaquín Benito de Lucas por Mudo asombro, el Hiperión de Poesía Joven por Una hoja de almendro, el Vicente Núñez por Modelaje de un cuerpo, el César Simón por Como un buzo en medio del desierto y el Juan Gil-Albert-Ciutat de València por Insectario.

También ha destacado en el ámbito del ensayo con obras como Filosofía zombi, finalista del Premio Anagrama; Homo public, Premio Fray Luis de León; y La resta risible, Premio Alfons el Magnànim.

Con Topografía marina, Fernández Gonzalo suma ahora el Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado a una trayectoria marcada por la exploración de la memoria, el lenguaje y la identidad.