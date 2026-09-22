Preparativos para la cena de los Premios Escaparate, organizada por la Revista Escaparate en la Plaza Virgen de los Reyes, junto a la Catedral de Sevilla. María José López / Europa Press

Denuncian por la vía penal a las administraciones que autorizaron y colaboraron con la cena a los pies de la Giralda

Iustitia Europa ha presentado una denuncia ante la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia de Sevilla por unos hechos que, según sostiene la formación, pudieran ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa y malversación en relación con la celebración de los XX Premios Escaparate, celebrados el pasado 17 de septiembre.

La denuncia, según ha informado el propio partido en una nota de prensa, se dirige contra quienes pudieran resultar responsables y solicita que la investigación determine la participación concreta de autoridades, funcionarios y otros responsables públicos.

Las actuaciones señaladas afectan a tres administraciones: el Ayuntamiento de Sevilla y Contursa, bajo gobierno municipal del PP; la Junta de Andalucía, y en particular la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, dirigida por Vox; y la Diputación Provincial de Sevilla, presidida por el PSOE.

Uno de los principales aspectos que Iustitia Europa pide que se investigue es la utilización de la Plaza Virgen de los Reyes para la celebración de los premios.

La formación sostiene que la ordenanza municipal establece una prohibición específica para determinados eventos en este espacio y señala que el Ayuntamiento, a través de Contursa, asumió la condición de organizador o coorganizador y solicitó la ocupación de la plaza.

La formación recuerda además que la propia delegada municipal de Turismo manifestó públicamente que una empresa privada no podía solicitar el uso de la Plaza Virgen de los Reyes, mientras que el Ayuntamiento sí podía hacerlo.

A partir de ahí, Iustitia Europa reclama que se esclarezca la secuencia administrativa por la que Contursa asumió la organización del evento y formuló la solicitud que permitió su celebración en este enclave.

Financiación pública

La denuncia también pone el foco en la financiación pública de los premios.

Según los datos recogidos por la formación, el Ayuntamiento de Sevilla aportó 14.900 euros más IVA, hasta alcanzar los 18.029 euros, mientras que la Junta de Andalucía aportó otros 14.900 euros más IVA mediante un contrato menor de patrocinio. En total, la cantidad señalada asciende a 36.058 euros.

El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha defendido que "el dinero público no es del PP, del PSOE ni de VOX" y ha añadido que "no está para mariscadas, cenas privadas o galas".

"Es de todos los ciudadanos. La vieja política del 78 y las cúpulas de los partidos siguen confundiendo las Administraciones con su patrimonio. Nosotros vamos a recordarles en los tribunales algo muy sencillo: las instituciones y el dinero público pertenecen a los ciudadanos", ha señalado.

La denuncia también incluye a la Diputación de Sevilla y recoge, según Iustitia Europa, informaciones relativas a la utilización de instalaciones próximas a la Plaza del Triunfo.

En este apartado, la formación hace referencia a las declaraciones del promotor de los premios, Mario Niebla, quien afirmó que el presidente de la Diputación le remitió un contrato para utilizar dependencias de la Casa de la Provincia como camerino de los artistas. Según el propio promotor, dicho contrato finalmente no fue aceptado.

Iustitia Europa ha solicitado al juzgado la incoación de diligencias previas para esclarecer los hechos, identificar a las personas que participaron en las decisiones denunciadas y determinar si de las actuaciones pudieran derivarse responsabilidades penales.

La formación ha pedido asimismo que se le notifique el eventual auto de incoación con el objetivo de formalizar su personación como acusación popular y ejercer las acciones que considere oportunas.

En su denuncia, Iustitia Europa sostiene que su actuación ante los tribunales se produce con independencia del partido que gobierne cada administración y señala expresamente a PP, Vox y PSOE.

La formación defiende que la gestión de los fondos públicos debe ajustarse a la ley y responder al interés general.