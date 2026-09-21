Imagen de la delegada Angie Moreno durante la presentación. Ayuntamiento de Sevilla.

Sevilla lanza una estrategia para impulsar y cohesionar los servicios de lujo en la ciudad

El Ayuntamiento de Sevilla acaba de presentar Sevilla Excellent, un club con colaboración público-privada que busca unificar, impulsar y aumentar la oferta de servicios de lujo de la ciudad.

La delegada de Turismo y Cultura del Consistorio hispalense, Angie Moreno, junto al director del segmento de Lujo de Andersen Consulting, Fabián González, han sido los encargados de anunciar las principales líneas de actuación de esta nueva estrategia.

González ha asegurado que, con la llegada de los hoteles de lujo y las marcas internacionales, la ciudad tiene una "maravillosa oportunidad" para atraer y atender a un cliente con mucho más nivel adquisitivo. Un visitante que se gasta cuatro veces más que el turista medio, desembolsándose alrededor de 1.500 euros al día.

Además, la iniciativa busca aumentar la estancia media de dicho visitante y su gasto y desestacionalizar la demanda.

Fabián González ha defendido que "el lujo es superlativo y se encuentra más a gusto trabajando en conjunto". Es decir, las empresas premium prefieren estar rodeadas de otras compañías del mismo segmento, y es precisamente en esta idea donde radica la iniciativa.

Con esta estrategia, el Consistorio busca lograr seis objetivos.

El primero de ellos pone el foco en posicionar a la ciudad como un destino turístico de lujo.

También quiere agregar la oferta dispersa bajo una marca común, crear oferta turística compleja adecuada para un cliente mucho más selecto, comercializar experiencias exclusivas, desestacionalizar la temporada y conectarse con entidades como Virtuoso, Serandipians o The Alliance.

Sevilla cumple los requisitos

Por otra parte, Fabián González ha señalado que la capital andaluza ya cumple con los requisitos establecidos por la metodología de SETUR para este tipo de destinos.

En concreto, Sevilla reúne características como ser un lugar atractivo para la demanda, contar con una identidad singular vinculada a su historia y artesanía, y ser un destino reconocible y diferenciado.

Asimismo, ofrece propuestas de lujo silencioso, acceso exclusivo y la posibilidad de disfrutar de visitas y experiencias privadas.

A estas características se suma su excelente accesibilidad, gracias a su aeropuerto internacional, sus conexiones aéreas directas y su amplia red de Alta Velocidad, que facilita la llegada de visitantes desde distintos puntos nacionales e internacionales.

No obstante, a pesar de todas estas ventajas con las que parte la ciudad, ha señalado el "desafío" al que se enfrenta.

En este sentido, el director del segmento de Lujo de Andersen Consulting ha avisado de que el visitante que se buscar atraer es "prácticamente desconocido para la ciudad".

"Son turistas dispuestos a ganar mucho dinero pero con un alto nivel de exigencia", ha indicado.

Es por ello por lo que, según ha expuesto, la urbe debe potenciar las galerías de arte, los centros de bienestar, los eventos relacionados con el deporte o la restauración. Es decir, la oferta de la hispalense "no puede limitarse a un vuelo, un hotel y un espectáculo de flamenco".

Datos del turismo en Sevilla

En paralelo, la delegada de Turismo ha señalado la "importancia" del sector turístico para la ciudad. Moreno ha indicado que el mismo es "la primera industria de Sevilla y que supone un 18% del PIB directo y un 25% del indirecto".

"El turismo no es una carrera por batir récord; queremos mejor turismo. Un turismo compatible con la convivencia", ha defendido.