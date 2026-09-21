La Reina Sofía y el alcalde de Sevilla en la inauguración del Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas. Ayuntamiento de Sevilla

La Reina Sofía preside en Sevilla un gran encuentro internacional contra el Alzheimer

La Reina Sofía ha presidido este lunes en Sevilla la inauguración del Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas (ICND 2026).

Este acto, al que también ha asistido el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, reúne en el Centro Virgen de los Reyes a más de 180 expertos nacionales e internacionales de referencia con motivo del Día Internacional del Alzheimer.

El congreso se celebra del 21 al 23 de septiembre bajo la presidencia de honor de la Reina Sofía. Su fundación organiza este encuentro desde 2013 junto a la Fundación CIEN, y en esta edición cuenta además con la colaboración del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) y el Ayuntamiento de Sevilla.

Durante la inauguración, Sanz ha puesto en valor el papel de Sevilla como ciudad vinculada a la investigación biomédica y ha destacado el trabajo de los científicos e investigadores sevillanos.

“Nuestra ciudad es universalmente reconocida por su patrimonio y su cultura, pero es también una gran capital del conocimiento que genera, atrae y retiene talento investigador de primer nivel”, ha señalado.

En su intervención, el alcalde también ha reivindicado el papel de las administraciones públicas como impulsoras de las condiciones necesarias para que avance la investigación.

En este sentido, Sanz ha explicado que el objetivo del Ayuntamiento es facilitar el desarrollo de la actividad investigadora en la ciudad mediante “agilidad, certidumbre e infraestructuras”, con el propósito de que los investigadores puedan desarrollar su carrera profesional en Sevilla.

El alcalde también ha vinculado el actual peso de la ciudad en el ámbito biomédico con la trayectoria del doctor José López Barneo, fundador del IBiS, presidente de la Sociedad Española de Neurociencias y primer director del CIBERNED.

Según ha señalado Sanz, su trabajo contribuyó a sentar las bases del ecosistema investigador sevillano.

“Si hoy somos un referente biomédico internacional es por la visión y el coraje de sevillanos excepcionales como el doctor José López Barneo”, ha manifestado el alcalde, que ha añadido que “su ejemplo sentó las bases de un ecosistema que hoy florece con un vigor indiscutible”.

Sanz ha destacado asimismo la trayectoria de científicos sevillanos con proyección internacional como Alberto Pascual, Pablo Mir y Michel Grothe, que tendrán un papel protagonista durante el congreso para presentar los avances que desarrollan desde Sevilla.

“Ese talento investigador del que fue precursor el Dr. López Barneo se encarna hoy en científicos sevillanos de proyección internacional como Alberto Pascual, Pablo Mir o Michel Grothe. Todos ellos van a tener un papel protagonista en este congreso, contando sus avances realizados desde Sevilla para todo el mundo”, ha señalado.