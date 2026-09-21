Prisión provisional y sin fianza para el hombre que asestó hasta 16 puñaladas a un taxista en Sevilla

La plaza número 17 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, en funciones de guardia, ordenó el pasado domingo el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre que apuñaló hasta en 16 ocasiones a un taxista.

Según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), durante su comparecencia en sede judicial, el detenido, de origen británico, ha prestado declaración. No obstante, el mismo ha declarado que "no recordaba nada de lo sucedido".

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado domingo en la Avenida de la Industria, cerca de las instalaciones de la empresa municipal de autobuses Tussam.

Supuestamente, el conductor recogió al cliente en el centro de Sevilla y, después de un rato de trayecto, cambió en de destino, algo que le extrañó al taxista.

Las características de la zona hicieron que el taxista se negara a llevarlo hasta allí. Tras la negativa de la víctima, el detenido comenzó a asestarle puñaladas, 16 en concreto.

Después de la agresión, el hombre consiguió conducir hasta la comisaría de policía más cercana, siendo intervenido por los agentes de la Policía Local hasta que llegaron los efectivos sanitarios.

En paralelo, las autoridades comenzaron a buscar al presunto agresor, dando con él poco después. El hombre tenía la ropa manchada de sangre y opuso fuerte resistencia.

Inicialmente, se le atribuye un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.