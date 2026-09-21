Preparativos para la cena de los Premios Escaparate, organizada por la Revista Escaparate en la Plaza Virgen de los Reyes, junto a la Catedral de Sevilla. María José López / Europa Press

El Ayuntamiento se agarra a la "excepcionalidad" de la gala en la plaza Virgen de los Reyes: "Contursa pidió la licencia"

El Ayuntamiento de Sevilla ha vuelto a defender la "legalidad" de la polémica gala que el pasado jueves se celebró en la plaza Virgen de los Reyes con motivo de la entrega de premios de una revista sevillana.

Según ha señalado la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, la razón de que se pudiese ubicar el evento en dicho espacio a pesar de la ordenanza municipal es la "excepcionalidad" que supone que la licencia se pidiese a través de Contursa, la empresa municipal encargada de gestionar el turismo y la promoción internacional de Sevilla.

Esto quiere decir que fue el Consistorio hispalense quién organizó la gala y solicitó el uso del espacio. Además, invirtió 15.000 euros.

Tal y como ha señalado la edil, para esta cita "se ha trabajado de la misma forma que se hace en otras ocasiones: a través de un convenio de colaboración en el que Contursa organiza ese evento y pide la licencia de ocupación" de la plaza.

La ley municipal impide expresamente la celebración de cualquier evento en las plazas de Virgen de los Reyes y del Triunfo debido a que están ubicadas al lado de la Catedral de Sevilla, la Giralda, el Archivo de Indias, los Reales Alcázares y el Arzobispado, sin embargo, Moreno ha defendido que "dentro de la ordenanza hay varios artículos que permiten que un área del Ayuntamiento pueda hacer uso" de dicho espacio.

En este sentido, ha destacado que "una empresa no puede solicitar el uso de la plaza", pero el Consistorio sí.

Según ha explicado la delegada, la decisión de la entidad municipal se debió a la "proyección que el evento iba a dar de la ciudad" y como muestra de "reconocimiento" de los 20 años de la revista.

En paralelo, Angie Moreno ha subrayado que no es la primera vez que el Consistorio colabora con la publicación y ha recordado que en anteriores años se han utilizado otros espacios públicos de la urbe.

Además, ha subrayado que es una dinámica que ya se ha hecho en otras ocasiones. En concreto, la delegada ha puesto como ejemplo festivales gastronómicos que se han realizado en el entorno del embarcadero del Marqués de Contadero o todos los rodajes que se han hecho en la ciudad. Todas estas citas las ha organizado Contursa.

El presupuesto invertido

En cuanto al presupuesto invertido por parte del Ayuntamiento de Sevilla en la celebración de la gala, la edil ha indicado que el importe "es el mismo" que se ha facilitado otros años cuando han actuado como organizadores. En concreto, se trata de casi 15.000 euros.

En esta ocasión, el Consistorio "ha asumido el mismo importe" que se lleva dando desde el año 2023.