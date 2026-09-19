Polémica por la cena de 660 personas al pie de la Giralda: del "esto es un insulto" al "cumple los requisitos de la ordenanza"

El pasado jueves, hasta 660 personas vestidas de gala cenaron a los pies de la Giralda, junto a la Catedral de Sevilla, la muralla del Real Alcázar y el Arzobispado. Concretamente en plena plaza de la Virgen de los Reyes, un lugar emblemático cuanto menos.

La celebrada fue una idílica -y privada- jornada que ha acabado generando fuertes críticas en redes sociales y que ha vuelto a avivar el debate sobre el uso de espacios públicos para la celebración de eventos particulares.

El motivo de la cita respondía a la entrega de premios por parte de la revista sevillana Escaparate con el foco puesto en la alta sociedad de la capital andaluza con motivo de su vigésimo aniversario.

Tanto por parte del Ayuntamiento de Sevilla como desde la dirección de la publicación defienden que "todo se ha hecho conforme a la legalidad".

Para autorizar la realización de la gala, se han llevado a cabo "informes técnicos y jurídicos" y se ha comprobado que la misma cumplía con "los requisitos que establece la ordenanza", han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes municipales.

En estás líneas ha puesto el foco el grupo municipal del PSOE, quien ya ha informado de que "se ha solicitado el expediente completo para conocer cómo se autorizó el evento".

A las 6,00 todo estaba limpio

Por otra parte, Mario Niebla del Toro, director de la revista, publicó una imagen en sus redes sociales en la que se muestra que la plaza de la Virgen de los Reyes, tras la fiesta, volvía a su estadio habitual a las 6,00 horas: completamente limpia y sin un asiento más que los bancos de piedra que están ubicados en ella durante el resto del año.

Sin embargo, todo esto, al menos por ahora, no ha calmado las aguas.

Las redes se han llenado de cientos de comentarios que catalogan lo ocurrido como un "insulto a Sevilla". Asimismo, los vecinos de la urbe denuncian que el sitio elegido por parte de la organización "no es un lugar apropiado para una fiesta".

¿Qué he hecho para merecer este castigo? pic.twitter.com/CcdBlZYS8m — Josema Roman (@josromcob) September 17, 2026

A la cita, según ha confirmado el propio Niebla del Toro a este medio, asistieron 660 provenientes de diferentes ámbitos, "sobre todo del mundo de la cultura".

Entre los asistentes estaban el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

Pero también acudieron miembros de la aristocracia y rostros conocidos como el hijo de la duquesa de Alba, Cayetano Martínez de Irujo, el nieto de la difunta Cayetana, Carlos Fitz-James Stuart, la modelo Antonia Dell'Atte, la soprano Ainhoa Arteta y la diseñadora Raquel Revuelta entre otras personalidades.

No obstante, parte de los focos estuvieron puestos en Manuel Filiberto de Saboya, alguien seguramente desconocido para mucho de los asistentes pero que ostenta el título de Príncipe de Venecia y de Piamonte a pesar de que el país alpino es una república desde hace décadas. El italiano fue elegido como Padrino de Honor del evento por parte de la revista.

A lo largo de toda la velada, además, tuvieron lugar actuaciones musicales protagonizadas por la banda de El Sol o el grupo Siempre Así.

No es la primera vez que Niebla del Toro celebra esta gala en la ciudad. Cada año, el periodista sevillano elige un lugar emblemático de Sevilla para entregar sus galardones.

Ahora, el director de Escaparate declara a EL ESPAÑOL que este tipo de acontecimientos "se hace en todas partes del mundo desde toda la vida". Además, recuerda que lleva "20 años trabajando con diferentes alcaldes de diferentes partidos políticos" y que en otras ocasiones el evento ha tenido lugar en otros espacios públicos.

Entre estos últimos destacan el -ahora rehabilitado- Teatro Lope de Vega, la Plaza de España, el Patio de Banderas del Alcázar y los Jardines de Murillo. En este último recinto se celebró cuando el 'socialista' Juan Espadas lideraba el Gobierno local de la ciudad.

Otros casos

Independientemente del acierto o no de esta gala en uno de los enclaves más privilegiados de Sevilla, lo que está claro es que su celebración ha vuelto a poner en el punto de mira el uso de espacios públicos para eventos privados.

Una de las polémicas más recientes surgió a raíz de la celebración de la premier de la serie de Netflix 'Berlín y la dama del Armiño' en el río Guadalquivir, bajo el puente de San Telmo.

Este acto, que contó con la actuación de Rosalía, estuvo precedido por un photocall bajo el monumento de Las Setas y multitud de cortes de calles.

Por todo ello y las molestias que pudieran ocasionar, el alcalde de Sevilla pidió disculpas en reiteradas ocasiones a los ciudadanos y defendió la "oportunidad" y el "impacto económico y mundial "que suponía para la ciudad la llegada de la plataforma.

En el mismo enclave se celebró hace unas semanas el evento de Coca-Cola con el que la marca anunció su cambio de imagen.

Otra de las citas en las que la controversia ha estado presente ha sido en la celebración del festival de Icónica Fest. Este se monta desde hace seis años en plena Plaza de España aunque, en este caso, el público sí puede pagar por entrar.