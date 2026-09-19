Imagen de archivo de un taxi. Federación andaluza de autónomos del taxi. E.P.

Detenido en Sevilla un hombre por apuñalar hasta en 16 ocasiones a un taxista

La Policía Local ha detenido a un hombre por apuñalar hasta en 16 ocasiones a un taxista.

Los hechos han tenido lugar la madrugada de este sábado en Sevilla capital.

Concretamente, según ha informado la Policía Local a través de sus redes sociales, el suceso ha ocurrido en las inmediaciones de la empresa municipal de autobuses Tussam, en la Avenida de Andalucía.

Tras ser apuñalado, la víctima logró conducir hasta la comisaría. Aquí fue atendida por uno de los agentes hasta que llegaron los sanitarios del servicio de Emergencias 112.

Posteriormente, la policía comenzó a buscar al agresor, dando con él minutos después de que ocurriera todo.

El hombre tenía la ropa manchada de sangre y opuso una fuerte resistencia. Ahora, es la Policía Nacional la que se ha hecho cargo de la investigación.