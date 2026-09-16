Investigan otro posible suicidio de una menor de 14 años en Sevilla: el segundo que se produce en menos de 24 horas

En menos de 24 horas, la Policía Nacional de Sevilla está investigando un posible segundo caso de suicidio de una menor de 14 años.

Según han informado fuentes policiales a EL ESPAÑOL, el suceso tuvo lugar el pasado martes a las 18:20 horas, momento en el que una menor fue hallada sin vida en su domicilio de la capital, en la calle Constantina, ubicada en el entorno de la Macarena-Pío XII.

Este hecho cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que, apenas 24 horas antes, el cuerpo de un niño de 10 años era hallado en su domicilio de Los Remedios.

Fuentes oficiales confirmaron a este periódico que no se trataba de una muerte violenta, es decir, que el menor no había sido asesinado.

Este hecho tuvo lugar a las 21:00 horas del lunes 14 de septiembre, momento en el que los servicios de emergencia se personaron en el domicilio y solo pudieron confirmar la muerte del menor.

Ambos acontecimientos se enmarcan en una situación que, según las fuentes consultadas por este periódico, preocupan al cuerpo de la Policía, donde se plantean que "algo está pasando entre los jóvenes".

"Además de la menor de 14 años, solo ayer -martes 15 de septiembre- hubo otras tres tentativas", declaran a este periódico fuentes policiales.