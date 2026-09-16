Los hoteles de Plaza Nueva tendrán "tres zonas" para colocar sus terrazas: todas las "pérgolas" deberán ser iguales

Imagen de la zona en la que podrán colocarse las terrazas. E.E.

Los hoteles de la Plaza Nueva de Sevilla "tendrán tres espacios" para colocar sus terrazas. En ellas podrán poner "pérgolas" cuyo modelo decidirá el Ayuntamiento y "deberán ser todas iguales".

"No va a pasar lo mismo que pasa en la avenida de la Constitución, que hay sombrillas comerciales y diferentes", ha asegurado el alcalde hispalense, José Luis Sanz, quien a su vez ha defendido que "los niños podrán seguir jugando a la pelota en el centro de la plaza".

La polémica está servida desde que hace unos días se conociera que este espacio de la capital podrá albergar veladores tras las obras que se están acometiendo, "las más importantes del centro de la ciudad tras la llegada del Metrocentro en el 2006" y en la que se han invertido 4,5 millones de euros.

No obstante, desde Urbanismo explican que el motivo es que los comercios "pueden solicitar" este recurso y que el mismo no se puede denegar. Además, cabe destacar que se tendrá que hacer un reordenamiento especial cuyo costes correrán a cargo de quienes monten las terrazas.

En concreto, el alcalde ha cifrado en tres los espacios susceptibles de ser, a partir de la próxima primavera, momento en el que concluirán los trabajos, una terraza.

Se tratan de la zona oeste de Plaza Nueva, la más pegada al Hotel Inglaterra, en el que se habilitarán dos espacios; y las zonas norte, situada entre las calles Méndez Núñez y Jaén, en el que se encuentran establecimientos como Loewe o Capitol.

En algunos de estos espacios antes había una zona de estacionamiento de motocicletas y una estación de Sevibici.

Teniendo en cuenta esta distribución, el Four Seasons, uno de los últimos establecimientos en sumarse a la cartera sevillana, no contaría con espacio disponible frente a su fachada para colocar los veladores.

Sin embargo, cuestionado por los medios, el regidor municipal ha aclarado que, llegado el momento, todas las situaciones "se estudiarán".

Desde el Gobierno local defienden que la reordenación de Plaza Nueva no se impulsó con la vista puesta en la colocación mesas y sillas. No obstante, aseguran que quieren estar "preparados" por si los hoteles u otros comercios lo solicitasen.

Es por ello por lo que aún todo está por perfilar.

No se sabe cuántos veladores se plantarán ni a qué comercios pertenecerán, lo que sí se conoce ya es que, tal y como ha recalcado el primer edil, "se colocarán pérgolas y todas deberán ser iguales". Por ello, en principio será el propio Consistorio el que decida el modelo.

En paralelo, Sanz ha avisado de que "a ningún hotel se le va a regalar nada". "Quienes quieran colocar pérgolas, tendrán que pagarlas".