El Tranvibús echará a andar el 28 de septiembre con 41.000 plazas al día y a la espera de la línea 2 del Metro

El Tranvibús de Sevilla Este comenzará a funcionar de forma integral el próximo 28 de septiembre, con 16 autobuses articulados eléctricos, 41.000 plazas diarias y un recorrido de 12,4 kilómetros que conectará Torreblanca, Alcosa y Sevilla Este con el centro de Sevilla. Eso sí, "no es la solución definitiva". Sí lo es "la línea 2 del Metro".

El Consistorio sevillano presenta la ampliación del TB1 como un importante salto adelante para la movilidad del distrito más poblado de la ciudad, aunque el propio delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, ha admitido que este nuevo sistema "no es la solución definitiva" y que seguirán peleando por el suburbano.

Pimentel ha defendido este lunes que el TB1 supondrá un "revulsivo para la movilidad de Sevilla Este", pero ha insistido en que la ciudad necesita "una red de Metro a la altura de la ciudad que tenemos, de la capital de Andalucía".

El delegado ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá reclamando a la Junta esta infraestructura mientras pone en marcha el nuevo sistema de Bus de Tránsito Rápido.

La principal novedad de esta segunda fase será la llegada del TB1 hasta Plaza del Duque, después de que la primera fase comenzara a funcionar el 29 de septiembre de 2025.

Según los datos ofrecidos por Movilidad, aquella primera etapa ha alcanzado una media de 11.000 viajeros diarios y cerca de dos millones de usuarios en un año.

Con la ampliación, el Ayuntamiento calcula que el trayecto completo podrá realizarse en unos 35 minutos, frente a los 55 minutos actuales.

La frecuencia será de cinco minutos en hora punta y de ocho minutos en horario valle, mientras que la velocidad comercial se situará entre los 18 y los 20 kilómetros por hora.

Esto supone, según Pimentel, una mejora del 45% respecto a la velocidad media habitual de la flota de Tussam, situada algo por encima de los 12 kilómetros por hora.

El dispositivo contará con 330 expediciones diarias y más de 41.000 plazas disponibles. El dato adquiere especial relevancia si se compara con los aproximadamente 45.000 viajeros diarios que registra actualmente el conjunto del distrito.

Los vehículos serán 16 autobuses articulados de 18 metros, completamente eléctricos, con capacidad para 125 viajeros cada uno. Por su parte, la infraestructura tendrá 17 paradas y 12,4 kilómetros de recorrido.

Esta segunda fase incorpora 2,01 kilómetros de plataforma segregada y nuevas paradas en puntos estratégicos como Santa Justa, José Laguillo, Amador de los Ríos, Ponce de León, Imagen y Plaza del Duque.

Cambios en Tussam

La puesta en servicio también traerá cambios en las líneas de Tussam que actualmente llegan al centro.

El Ayuntamiento sostiene que el 83% de los usuarios que utilizan las actuales terminales de Plaza del Duque y Ponce de León podrán seguir accediendo directamente a estos puntos.

Las líneas 10, 12, 24 y 32 mantendrán su cabecera en Ponce de León, mientras que las líneas 11, 15, 16 y 20 la trasladarán al entorno de Puerta Osario, con conexión con el TB1.

La línea 13 será la que mantenga su llegada al Duque en sustitución de la 14. Pimentel ha justificado la decisión por el volumen de viajeros, alegando que la 13 registra casi cuatro millones de usuarios al año y tiene casi cuatro veces más viajeros que la 14.

Ambas comparten, además, el 68% de su recorrido y de sus paradas, por lo que el Ayuntamiento prevé reforzar la línea 13 para facilitar los transbordos desde la Alameda.

La línea 27, por su parte, tendrá su terminal en el Prado de San Sebastián. Mantendrá sus paradas habituales dentro de Sevilla Este y, a partir de la salida del barrio, funcionará como una línea exprés con tres paradas: Luis de Morales, San Bernardo y Prado de San Sebastián.

El objetivo es facilitar la conexión con el Metro, Cercanías y otras líneas urbanas e interurbanas.

Control mediante cámaras

Otra de las novedades será el control mediante cámaras de los accesos al eje del TB1.

El Ayuntamiento instalará un sistema inteligente de lectura de matrículas para impedir la entrada de vehículos no autorizados y proteger la plataforma segregada de la circulación privada. Las multas ascenderán a 200 euros una vez que se implante el sistema, que será en torno a enero de 2027, una vez pasen las fiestas navideñas.

Habrá, no obstante, un periodo informativo y de prueba de dos meses, ampliable a tres según criterios técnicos, antes de aplicar el sistema de forma efectiva.

Pimentel ha recalcado que residentes, usuarios de garajes, vehículos vinculados a empresas de la zona, servicios de emergencia, taxis, motocicletas, bicicletas, vehículos de movilidad personal, personas con movilidad reducida y clientes de hoteles mantendrán el acceso en las condiciones previstas por el Ayuntamiento.

También se habilitarán mecanismos específicos para los centros escolares, aparcamientos públicos y actividades comerciales.

El TB1 se incorporará así a una red de transporte que ya cuenta en Sevilla Este con las líneas 22, 27, B4 y E, que suman 44 vehículos, 713 expediciones y unas 57.000 plazas para alrededor de nueve millones de viajeros anuales.

Una oferta que, según el propio delegado, todavía no es suficiente. "¿Es suficiente? Pues como ya he comentado, no", ha reconocido Pimentel, antes de señalar que el Ayuntamiento está trabajando con la Junta para que la línea 2 del Metro "comience lo antes posible".