Sevilla registra 24 días a más de 40 grados este verano y va en aumento: ya alcanza los 42 sin masas de aire africano

Sevilla cierra el verano más cálido de su serie con un total de 24 días con termómetros superando los 40 grados. La situación va en aumento, pues la ciudad ya puede alcanzar los 42 grados sin la ayuda de una masa de aire africano.

Es una de las consecuencias del aumento sostenido de las temperaturas que está experimentando la capital andaluza y que ha quedado reflejado en el balance del verano de 2026 elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La ciudad ha vivido este año su tercer verano más cálido desde que existen registros, que se remontan a 1961, con una anomalía térmica de 1,6 grados por encima de la media.

El dato refleja hasta qué punto el calor se ha instalado en Sevilla durante los meses estivales. Entre junio y agosto, la capital ha soportado 24 días con temperaturas superiores a los 40 grados.

La cifra, aunque muy elevada, queda por debajo de la registrada el pasado verano, cuando fueron 30 los días en los que se superó ese umbral.

El escenario que dibuja la Aemet supone un cambio respecto a lo que ocurría en el pasado.

Según ha explicado este lunes en Sevilla Juan de Dios del Pino, delegado territorial de la Aemet en Andalucía, Ceuta y Melilla, la atmósfera de la capital presenta actualmente "una concentración de CO2 que contribuye al calentamiento y permite que se alcancen temperaturas extremas que anteriormente no eran posibles en las mismas condiciones".

Así, los 42 grados ya no requieren necesariamente la llegada del denominado aire africano, algo que hace años sí era necesario.

Andalucía

La evolución de Sevilla se integra en una tendencia más amplia que afecta a toda Andalucía.

La comunidad autónoma ha cerrado su segundo verano más cálido desde que existen registros, solo por detrás del de 2025.

Se trata, por tanto, de otro verano catalogado como "extremadamente cálido" y que vuelve a situar a Andalucía entre los territorios que más están acusando el incremento de las temperaturas.

Los datos de la Aemet sitúan la temperatura media de Andalucía durante este verano en 26,6 grados, lo que supone una anomalía positiva de 1,7 grados respecto a los valores considerados normales.

El comportamiento de los tres meses, sin embargo, no ha sido idéntico. Junio fue especialmente excepcional y se convirtió en el mes de junio más cálido de toda la serie histórica andaluza, que comienza en 1961.

Julio también se situó en niveles extraordinarios. Fue el cuarto julio más caluroso de la serie histórica de los veranos andaluces.

Agosto, en cambio, permitió cierta tregua en comparación con los dos meses anteriores, aunque siguió encontrándose entre los más cálidos. En concreto, ocupó el decimoséptimo puesto entre los agostos más calurosos desde que existen registros.

La relativa moderación de agosto estuvo relacionada, según ha explicado Del Pino, con un episodio de poniente que se prolongó durante diez días consecutivos a finales de mes.

Este fenómeno afectó especialmente a Huelva, Cádiz y Sevilla y contribuyó a contener las temperaturas durante ese periodo.

Pero la evolución del verano no puede entenderse únicamente a partir de episodios concretos. Los datos expuestos por la Aemet apuntan a un aumento térmico sostenido en Andalucía.

La temperatura media de la comunidad está incrementándose actualmente en torno a 0,3 grados al año y, además, este aumento se está acelerando durante los últimos años.

Ese comportamiento ayuda a explicar la sucesión de veranos especialmente cálidos que se está produciendo en Andalucía y también la situación de Sevilla, que encadena registros cada vez más elevados.