Investigan la muerte de un menor de 10 años en una vivienda en Sevilla: se descarta la muerte violenta

La Policía Nacional ha localizado el cuerpo sin vida de un niño de 10 años en una vivienda del barrio de Los Remedios. Se desconocen hasta el momento las causas de la muerte, que está siendo investigada. Fuentes policiales han confirmado a este periódico que se descarta la muerte violenta.

Los agentes acudieron al domicilio alrededor de las 21:00 horas del lunes 14 de septiembre tras recibir un aviso.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, entre ellos integrantes del Grupo de Apoyo y Reacción (GAR), agentes del distrito y agentes tutores, que se hicieron cargo de los hermanos del menor fallecido.

Posteriormente, la Policía Nacional asumió la investigación y confirmó el fallecimiento del niño, según la información publicada por ABC.

Además de los distintos cuerpos policiales, al domicilio acudieron también efectivos de Bomberos y servicios sanitarios para intervenir ante la emergencia.

La presencia de los servicios de emergencia provocó una importante movilización en el entorno y generó inquietud entre los vecinos del barrio de Los Remedios, que permanecieron pendientes de lo que estaba sucediendo en el interior de la vivienda.

Por el momento, se investigan las circunstancias en las que se produjo la muerte del menor. Las pesquisas continúan abiertas para esclarecer lo ocurrido.