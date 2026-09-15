Detenido en Sevilla por matar a puñaladas a su hermano durante una discusión en Torreblanca

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional. E.P.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Sevilla como presunto responsable de la muerte de su hermano, al que habría apuñalado durante una fuerte discusión familiar en el barrio de Torreblanca.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 horas de este sábado en una vivienda situada en la calle Torrechiva, según han confirmado fuentes de Emergencias 112 Andalucía.

Los dos hermanos se encontraban en el interior del domicilio cuando se inició una discusión que terminó con uno de ellos atacando al otro con un cuchillo. La víctima recibió una puñalada en el cuello que le provocó una grave herida con abundante sangrado.

Tras recibir el aviso, hasta el domicilio se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) 061 para atender al herido.

La víctima, un hombre de 56 años, fue trasladada a un centro hospitalario debido a la gravedad de las lesiones. Sin embargo, finalmente murió como consecuencia de las heridas sufridas.

Su hermano fue arrestado por agentes de la Policía Nacional como presunto autor de los hechos. Según ha confirmado la Policía, el detenido pasará este martes a disposición judicial.