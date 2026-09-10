El alcalde socialista de Villanueva del Ariscal dimite: "Prefiero dejarlo a convertirme en una mala persona"

El alcalde de Villanueva del Ariscal, Francisco García Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal

El regidor, que ganó con mayoría absoluta, alega "una cuestión personal" para retirarse, pero lamenta "prácticas partidistas".

El alcalde de Villanueva del Ariscal, Francisco García Rodríguez (PSOE), ha presentado su renuncia por "motivos personales", al tiempo que ha lamentado "prácticas partidistas que habría preferido no conocer nunca".

"La crítica política es necesaria; la descalificación y la manipulación son dañinas. No todo vale, no todo vale", ha expresado en un mensaje en sus redes sociales.

Además, tras destacar las dificultades en el ejercicio del cargo, ha señalado que "prefiero dejarlo antes que convertirme en una mala persona".

El regidor saliente asegura que la localidad "debe recuperar el respeto, la honestidad y la humanidad" y que ninguna estrategia política "puede sobreponerse al ataque directo a las personas".

La "salud personal", lo primero

Francisco García, que ha reconocido en su intervención que ser alcalde de Villanueva del Ariscal ha sido un "auténtico honor", ha señalado que su forma de responder a esa confianza "siempre ha sido la dedicación, la cercanía y la responsabilidad".

"Esta decisión, muy difícil y muy meditada, responde únicamente a una cuestión personal, que he tratado de forma interna con los incondicionales de mi vida: mi mujer y mis hijos", ha esgrimido.

A ello ha añadido que "la salud personal tiene que ser una prioridad de nuestras vidas y a veces, por distintos motivos, ocupa uno de los últimos lugares".

García regresará a su "querida labor como enfermero" en el Hospital San Juan de Dios de Bormujos, con lo que, ha dicho, "vuelvo a mi vocación como sanitario".

"Con la conciencia tranquila"

"Sufro mucho por la exigencia que me impongo y por eso quiero denunciar determinadas prácticas partidistas", ha reiterado.

"Me quedo con la satisfacción de haber puesto un grano de arena en la construcción de un pueblo mejor y dormiré con la conciencia tranquila de saber que todo lo que he hecho ha sido pensando en el interés general y con las puertas de mi despacho siempre abiertas", ha añadido.

Tras enumerar sus logros al frente de la corporación municipal, ha afirmado que "quien dé continuidad a este proyecto que sacó a nuestro pueblo del letargo contará con toda mi disponibilidad".