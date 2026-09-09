El calendario de las VPO de Sevilla que están por entregar: casi 450 antes de las uvas y 345 en la primera mitad de 2027

Algo más de 1.000 viviendas de protección oficial (VPO) quiere haber entregado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, hasta el final de la legislatura el próximo mes de mayo. Por ahora, los pisos en los que ya hay inquilinos rondan los 700, pero este número dará un acelerón de aquí a las uvas.

Según indicó el gerente de Emvisesa, la empresa municipal de vivienda, Manuel Morillo, a este medio, las llaves de casi 450 VPO se entregarán antes de entrar en 2027.

Concretamente, si todo sigue según lo previsto, 448 inmuebles hispalenses albergarán nuevos vecinos. Tras ellos, 345 viviendas se darán en los seis primeros meses del próximo año, quedando únicamente 18 por entregar en el resto del ejercicio.

No obstante, no será hasta 2028 cuando concluya la entrega de todas y cada una de las VPO que las diferentes administraciones han puesto en marcha en estos últimos años.

En el primer semestre de este periodo, finalizará la construcción del residencial FIBES R-1, que alberga más de 600 viviendas.

Pero, ¿cuáles son las promociones en las que comenzará a vivir gente en los próximos meses?

En lo que queda de 2026 se entregarán ocho promociones.

Una de las principales será la de Pajaritos ARRU, que, como su propio nombre indica, está ubicada en el barrio de Los Pajaritos.

Esta cuenta con 144 viviendas destinadas al alquiler que han sido rehabilitadas gracias a una inversión de 12 millones de euros.

También está prevista la entrega de las casas de Vereda de Poco Aceite, en Valdezorras. Dicho residencial contará con 92 alojamientos de obra nueva en régimen de alquiler social y para los que se han inyectado 13 millones.

En Palmas Altas se concentran otras dos promociones de alquiler.

Por una parte está en el Residencial Puerta Carmona, compuesto por 70 VPO, y por otra el Residencial Puerta Osario, con el mismo número de viviendas. Ambas han contado con una inversión de más de 13,6 millones de euros.

A estos proyectos se suman los de Tejares, en Triana, con 24 pisos de alquiler por 4,2 millones de euros; Torre Rosario, en Torreblanca, con 16 pisos por más de cuatro millones; y Torre Augusta, en el mismo barrio y con el mismo número de inmuebles por 3,4 millones.

La última de las promociones previstas para este 2026 será la del Paseo del Rey Juan Carlos I. Esta albergará 16 alojamientos de alquiler que se han levantado con un presupuesto de 900.000 euros.

El calendario continuará durante el primer semestre de 2027 con nuevas promociones, siendo algunas de ellas de mayor tamaño.

Al igual que ha pasado con varios de los proyectos ya citados, las fechas de entrega se han atrasado debido a los costes de producción y de materiales.

Ahora, EMVISESA espera dar en la primera mitad del próximo año las llaves de todos los pisos que componen el Residencial Puerta de la Carne, en Palmas Altas.

Este, para el que se han invertido cerca de 25 millones de euros, tendrá 137 VPO de obra nueva.

También llegará el turno del Residencial Cruz del Campo, en San Pablo, con 92 viviendas y una inversión de 15 millones, y la de Su Eminencia, en Bellavista.

En este último hay ubicadas 32 VPO.

Por su parte, el Residencial de La Algodonera incorporará al mapa de vivienda sevillano hasta 84 inmuebles más.

Finalmente, en el segundo semestre de 2028, se entregarán los 689 hogares que forman parte del Residencial FIBES R-1 y que han contado con una inyección de más de 88 millones de euros.