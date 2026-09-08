La Vuelta a España llega a Sevilla: calles cortadas, horarios y recorrido de la etapa 17

La Vuelta a España llega este miércoles a Sevilla con la disputa de la decimoséptima etapa, una jornada que arrancará en Dos Hermanas y finalizará en la capital hispalense después de 185 kilómetros.

El recorrido atravesará varios municipios de la provincia antes de entrar en la ciudad, donde estará situada la meta.

La etapa partirá de Dos Hermanas y continuará por Los Palacios y Villafranca, Utrera, El Coronil, Morón de la Frontera, Alcalá de Guadaíra, Carmona y La Rinconada. Desde ahí, los ciclistas afrontarán el tramo final hasta Sevilla.

La jornada supondrá además el estreno de Dos Hermanas como punto de salida de La Vuelta, ya que el municipio nunca había acogido anteriormente un inicio o un final de la ronda ciclista.

Sevilla, por su parte, recupera dos años después su condición de ciudad de llegada de la prueba. Será la decimoquinta ocasión en la que la capital hispalense ejerza como meta.

Entre las ediciones más recordadas por los aficionados sevillanos se encuentra la de 2010, cuando la ciudad acogió la contrarreloj inaugural de La Vuelta. Aquella etapa, disputada de noche, dejó una imagen singular de Sevilla iluminada durante el paso de los corredores.

Cortes de tráfico

La celebración de la etapa obligará a modificar la circulación en diferentes puntos de la ciudad desde este martes 8 de septiembre.

Las primeras restricciones comenzarán a las 22:00 horas en el Paseo de Cristóbal Colón, donde estará instalada la meta. El corte permitirá preparar el dispositivo y acondicionar el espacio para el final de la jornada.

Las restricciones se ampliarán el miércoles 9 de septiembre desde las 7:00 horas. A partir de ese momento quedarán afectadas las inmediaciones de la meta, con cortes en puntos como el Paseo de las Delicias, la Avenida de Roma y la Avenida de los Palos de la Frontera.

Ya por la tarde, desde las 15:30 horas, las restricciones se extenderán a todo el recorrido urbano de la etapa, incluidos los accesos a las zonas por las que circulará el pelotón.

El recorrido dentro de Sevilla comenzará por Medina y Galnares y continuará por la Avenida San Jerónimo, la Glorieta Olímpica, la Avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril, la Avenida Torneo y el Puente Cristo de la Expiración.

A continuación, los corredores pasarán por la Avenida Expo 92, la Avenida Ronda de Triana, López de Gomara, la Glorieta República Dominicana, Santa Fe y Virgen de Luján.

El trazado seguirá por la Glorieta de las Cigarreras, el Puente de los Remedios y la Glorieta de los Marineros, antes de encarar el Paseo de las Delicias y, finalmente, el Paseo de Cristóbal Colón.

Será en este último punto donde estará situada la línea de meta. La llegada está prevista aproximadamente entre las 17:00 y las 17:30 horas.

Está previsto que a partir de las 18:00 horas las calles afectadas comiencen a recuperar la circulación habitual, aunque el entorno de la meta permanecerá cerrado hasta las 21:30 horas, cuando se prevé que esa zona recupere también la normalidad.