Sevilla plantea una nueva bajada del IBI y elevar al 95% las bonificaciones para empresas que creen empleo en 2027

Juan Bueno, delegado de Hacienda y portavoz del gobierno local, en la presentación del proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2027. Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este martes su proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2027, que contempla una nueva rebaja general del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del 1%, el aumento de las bonificaciones para las viviendas protegidas y nuevos incentivos fiscales vinculados a la creación de empleo, la instalación de aerotermia y los puntos de recarga de vehículos eléctricos.

La propuesta, que ahora deberá continuar su tramitación administrativa, plantea que la reducción del IBI se aplique a los tipos de urbano, rústico, especiales y diferenciado.

Según las estimaciones municipales, esta medida supondría un ahorro de más de 1,7 millones de euros para los sevillanos.

Una de las principales novedades afecta a las Viviendas de Protección Oficial (VPO). El Ayuntamiento propone ampliar de nueve a 13 años el periodo durante el que estas viviendas pueden beneficiarse de una bonificación del 50% en el IBI.

La normativa estatal establece un mínimo de tres años, mientras que Sevilla aplicaba hasta ahora una bonificación durante nueve años.

Herencias

El proyecto también introduce cambios en la fiscalidad de las herencias, con un incremento de diez puntos en las bonificaciones del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal.

En el caso de la transmisión de la vivienda habitual del familiar fallecido, la bonificación pasará del 50% al 60% para viviendas situadas en el primer tramo establecido por el Ayuntamiento, mientras que el segundo tramo aumentará del 30% al 40%.

Para el resto de inmuebles heredados, la bonificación se elevará del 10% al 20%.

El relevo generacional en los comercios de barrio contará también con un nuevo incentivo. La bonificación por heredar un local comercial pasará del 40% al 50%. En el caso de los locales destinados a fines benéficos o de interés social, la bonificación alcanzará el 95%.

Crear empleo

El empleo es otro de los principales ejes de las nuevas ordenanzas. El Ayuntamiento propone establecer bonificaciones progresivas en el IBI, durante dos años, y en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), durante el primer año, para las nuevas empresas en función del número de contratos indefinidos que creen.

Así, las compañías que generen entre 5 y 19 empleos fijos tendrán una bonificación del 20%.

Esta será del 40% para las que creen entre 20 y 49 puestos de trabajo, del 60% para las que incorporen entre 50 y 99 trabajadores y del 80% para aquellas que generen entre 100 y 199 empleos indefinidos.

La bonificación máxima, del 95%, se reservará para las empresas que creen 200 o más puestos de trabajo estables.

También habrá incentivos para empresas ya consolidadas que aumenten de forma significativa sus plantillas.

Las compañías que incrementen entre un 5% y un 15% sus trabajadores indefinidos podrán acceder a una bonificación del 30% en el IBI y el ICIO; entre un 16% y un 29%, la bonificación será del 50%; entre un 30% y un 59%, del 70%; y cuando el aumento supere el 60%, llegará hasta el 95%.

En estos casos también se contempla una bonificación de hasta el 50% anual en el IAE por el incremento del empleo estable.

Otra medida dirigida a las empresas será la ampliación de la bonificación del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) durante los años sexto y séptimo de actividad. La propuesta plantea elevarla del 10% actual al 50%.

Los dos primeros años las empresas están exentas del impuesto y durante los años tercero, cuarto y quinto cuentan con una bonificación del 50%.

Aerotermia y puntos de recarga

Las ordenanzas de 2027 incorporarán por primera vez la aerotermia entre los sistemas de energía limpia que pueden beneficiarse de incentivos fiscales municipales.

Los propietarios que instalen esta tecnología podrán acceder a una bonificación del 50% en el IBI y del 75% en el ICIO.

También se plantea una triple bonificación del 50% en el IBI para inmuebles no residenciales, el ICIO y el IAE para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos.

El objetivo es favorecer la extensión de esta infraestructura tanto en garajes particulares como en empresas y establecimientos comerciales.

IMD

El proyecto incorpora además cambios en las tarifas deportivas municipales vinculados al Plan Andaluz de Prescripción de Ejercicio Físico. Las personas mayores de edad a las que un médico prescriba ejercicio físico podrán acceder a instalaciones del Instituto Municipal de Deportes (IMD) con tarifas reducidas.

La matrícula, que incluye una valoración técnica deportiva, tendrá un coste de 10 euros; las sesiones sueltas costarán cinco euros; el bono semanal de dos sesiones, ocho euros, y la tarifa mensual de ocho sesiones monitorizadas, 30 euros.

Para el público general, la tarifa diaria de acceso a la sala de fitness de las instalaciones municipales quedará fijada en cinco euros.

El proyecto contempla asimismo la reorganización del uso de los espacios del Hogar Virgen de los Reyes, que pasarán de 14 a 10 zonas. Según el Ayuntamiento, este cambio permitirá mantener congelada la tarifa general en 8,13 euros por metro cuadrado.

Un ahorro fiscal de 12M

El Gobierno municipal sitúa estas medidas dentro de una estrategia fiscal que, según sus propios cálculos, habría generado un ahorro acumulado de 12 millones de euros para los sevillanos durante el mandato, entre reducciones directas de impuestos y bonificaciones.

En las rebajas directas, el Ayuntamiento cifra en 6.015.075 euros el ahorro acumulado. A ello suma más de seis millones de euros en beneficios fiscales derivados de bonificaciones y exenciones aplicadas durante el mandato.

En 2024 se aplicó una rebaja general del 1% en los cinco principales impuestos municipales: IBI, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, IAE, plusvalía e ICIO. En 2026 se volvió a reducir un 1% el IBI, con un impacto calculado de 1,7 millones de euros.

Las nuevas Ordenanzas Fiscales para 2027 deberán continuar ahora su correspondiente tramitación, con su presentación ante el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), los grupos políticos y la Secretaría municipal, antes de completar el procedimiento necesario para su aprobación.