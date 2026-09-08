Palmas Altas estrena 70 viviendas protegidas en alquiler desde 565 euros al mes con piscina, garaje y trastero

Juan de la Rosa (delegado de Urbanismo), Francisco Toscano (subdelegado del Gobierno en Sevilla) y José Luis Sanz (alcalde de la ciudad) en el acto de entrega de llaves. Ayuntamiento de Sevilla

Palmas Altas suma desde este martes 70 nuevas viviendas protegidas en régimen de alquiler, con precios que parten de los 565 euros mensuales para los pisos de dos dormitorios y alcanzan los 665 euros en el caso de los de tres habitaciones.

Las viviendas, de dos, tres y cuatro dormitorios, incluyen además garaje y trastero, y cuentan con espacios comunitarios como piscina y zonas de esparcimiento.

La promoción ha supuesto una inversión de más de 13,6 millones de euros, de los que más de 6,8 millones han sido aportados por el Ayuntamiento de Sevilla.

De esta cantidad municipal, más de 3,3 millones proceden de los Fondos Next Generation, otros 2,1 millones corresponden al programa de Fomento del parque de alquiler y 1,3 millones al Plan 20.000.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha participado este martes en la entrega de las llaves a las familias adjudicatarias, en un acto en el que también han estado presentes el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, y el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa.

Las viviendas están diseñadas con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad para reducir el consumo, además de disponer de 70 plazas de garaje y 15 trasteros.

La promoción incorpora también una piscina, un local comunitario y diferentes espacios destinados al uso y disfrute de los residentes.

2.202 VPO en marcha

Con esta promoción, el parque de vivienda protegida municipal que se encuentra en alguna fase de desarrollo alcanza las 2.202 viviendas, repartidas en 23 promociones.

La cifra supera las 1.403 viviendas protegidas que el Ayuntamiento había fijado inicialmente como objetivo en su Plan de Actuaciones en materia de vivienda.

De las 2.202 viviendas que están en marcha, 770 ya han sido entregadas, a las que se sumarán otras 1.432 durante los próximos meses, según los datos facilitados por el Ayuntamiento.

Entre las próximas entregas se encuentran 148 viviendas previstas para este mismo mes, distribuidas entre dos promociones en Torreblanca, una en Triana y otra en Valdezorras.

Durante el acto, Sanz ha destacado que las viviendas protegidas constituyen una de las prioridades del Gobierno municipal y ha puesto el acento en que detrás de cada promoción hay familias que buscan acceder a una vivienda a un precio asequible y desarrollar su proyecto de vida en Sevilla.

La nueva promoción de Palmas Altas amplía así la oferta de vivienda pública en alquiler de la ciudad con 70 pisos de diferentes tamaños y rentas mensuales situadas entre los 565 y los 665 euros, con garaje y trastero incluidos.