Yerai Cortés llegará a Sevilla con ‘Popular’ para abrir la nueva programación de Insólito

El festival Insólito arranca su nueva temporada con la incorporación de uno de los nombres más destacados de la escena flamenca actual. El guitarrista Yerai Cortés actuará el próximo 5 de febrero de 2027 en el Cartuja Center CITE, a partir de las 20:30 horas, donde presentará en directo su último trabajo, Popular.

Las entradas para el concierto saldrán a la venta este miércoles 9 de septiembre a las 12.00 horas a través de la web del festival.

Con Popular, Cortés continúa ampliando una trayectoria que ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años.

El guitarrista recibió un notable reconocimiento por su primer proyecto, vinculado al documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés, dirigido por Antón Álvarez y galardonado con dos premios Goya. A ello se suma su nominación al Latin Grammy en la categoría de Mejor Nuevo Artista.

Su segundo álbum supone un nuevo paso en su forma de abordar el flamenco, con una propuesta personal y abierta que mantiene el vínculo con la tradición al tiempo que incorpora una mirada contemporánea.

El disco recorre diferentes palos y atmósferas, desde la energía de temas como Gazpachuelo o Lirili hasta la profundidad de ‘Taranta de Alicante’.

El directo se construye alrededor de la guitarra de Yerai Cortés, acompañada por seis voces femeninas, palmas y percusión corporal.

El resultado combina momentos de gran intensidad con otros marcados por el silencio, el compás y la emoción, en una propuesta que busca establecer también un diálogo con el público.

La propuesta ya ha pasado por escenarios internacionales como Roskilde, Montreux y la Philharmonie de París, además de haber agotado entradas en distintas ciudades españolas.

La incorporación de Yerai Cortés refuerza la apuesta de Insólito por artistas y propuestas con una personalidad propia y capaces de conectar con públicos diversos.

En su primera temporada, el festival reunió a 41.272 asistentes, de los que un 68,45% correspondió a público local, un 27,83% a espectadores procedentes de otras zonas de España y un 3,72% a público internacional.

Durante esa primera temporada, el ciclo contó con artistas como Suede, El Kanka, Siloé, La Bien Querida, María Peláe, José Mercé, Chucho Valdés, Andrea Vanzo, Leire Martínez y Patricia Galván, entre otros.

Otros artistas confirmados

La nueva programación de Insólito, festival impulsado por Green Cow Music, ya cuenta con varios conciertos confirmados además de la actuación de Yerai Cortés.

El calendario comenzará con José Gonzalez el 31 de octubre en el Cartuja Center CITE, seguido de Chambao el 1 de noviembre en el mismo espacio. Después llegará la actuación de Yerai Cortés el 5 de febrero de 2027 y, ya el 24 de abril, será el turno de MEUTE, también en el Cartuja Center CITE.

Con estas incorporaciones, Insólito continúa ampliando una programación que combina artistas nacionales e internacionales y diferentes formatos y espacios.