Con lo que hoy cuesta un piso en Triana, hace diez años podías comprar dos: el suelo duplica su valor desde 2016

El suelo inmobiliario en el barrio de Triana ha duplicado su valor en una década. Esto implica que, donde hoy alguien puede adquirir una vivienda, hace diez años podía comprar dos.

Así lo muestra el portal inmobiliario Idealista. Según sus datos, la evolución de precios en uno de los barrios más cotizados y famosos de Sevilla ha escalado a tal velocidad que, en apenas diez años, la diferencia en el metro cuadrado asciende a casi dos mil euros: 1.997 para ser exactos.

El metro cuadrado en la otra orilla de Sevilla se encuentra, en la actualidad, en 3.879 euros, habiendo alcanzado en el mes de agosto un nuevo máximo histórico.

En comparación, en el año 2016, el metro cuadrado en esta popular zona estaba tasado en unos 1.882 euros. Es importante señalar que, en la actualidad, los únicos barrios que se encuentran por debajo de este desfasado precio son Parque Alcosa, Cerro Amate y Torreblanca.

El barrio de Triana, una de las áreas por excelencia de la capital hispalense, encadena una escalada de precios que parece imparable. De hecho, en un solo año su valor se ha incrementado en un 12,5 por ciento. Esto es más incluso que las viviendas en otras zonas muy cotizadas como Los Remedios o el propio Casco Histórico.

De hecho, Triana es, en la actualidad, el tercer barrio más caro de Sevilla por detrás de los dos mencionados previamente. El Centro mantiene el metro cuadrado a 4.284 euros (con una variación anual en positivo del 8 por ciento), mientras que adquirir una vivienda en Los Remedios asciende a 3.962 euros el metro cuadrado (con una variación anual del 11,5 por ciento).

Como se puede comprobar, las viviendas en la otra orilla de Sevilla no solo se equiparan prácticamente en precio, sino que parecen haber ganado una especial popularidad al haber escalado en precios de forma tan vertiginosa.

Por áreas

Dentro de Triana, sin embargo, hay zonas que superan incluso la media del metro cuadrado en el Centro. Es el caso de calle Betis o Pagés del Corro, donde el metro cuadrado ya se sitúa en 4.700 euros.

Esta codiciada zona se ha encarecido un 17,5 por ciento en un solo año, y ha vuelto a topar con un máximo histórico en agosto de este 2026. Algo infrecuente ya que, por tendencia natural del mercado, los inmuebles suelen descender, aunque solo de forma mínima, durante el periodo estival.

No obstante, otra área de Triana que ha hecho caso omiso a esta "ley natural" inmobiliaria es El Tardón. Esta pequeña barriada ha sido, tradicionalmente, de carácter obrero y, por tanto, significativamente más barata que el resto. No obstante, el metro cuadrado, en máximos en agosto, se ha situado en 3.106 euros de media.

Es decir, según los datos de Idealista, adquirir un inmueble en El Tardón -donde la mayoría de pisos son viviendas de protección que se construyeron allá por los años cincuenta- es tan caro como hacerlo en Santa Justa, en Santa Clara o en La Macarena.

Aun así, El Tardón sigue siendo el área más barata de Triana. Le supera en precio la totalidad del barrio.

Adquirir una vivienda en la zona de Lope de Gomara alcanza los 3.796 euros de media el metro cuadrado. Todo ello teniendo en cuenta que el precio en esta zona quedó estancado en febrero de 2026.

3.560 euros el metro cuadrado es, por otro lado, el precio que hay que pagar para poder vivir en Ronda de Triana, Patrocinio o Turruñuelo.

Cintillo

La vertiginosidad de la subida de precios en capitales como Sevilla sigue suponiendo un problema para los jóvenes y no tan jóvenes, vecinos que ya ni siquiera sueñan con trasladarse al Centro de la ciudad, sino que cruzan los dedos para poder quedarse en sus propios barrios.

Es el caso de Pino Montano y San Jerónimo, dos barriadas "obreras" situadas al norte de la capital. Ambas han visto inflarse sus precios hasta el punto de ser inabarcables para los propios vecinos.

Pino Montano sitúa ya el metro cuadrado en 2.171 euros de media -habiendo alcanzado también un máximo histórico en agosto-, mientras que San Jerónimo vende sus inmuebles por una media de 1.835 euros el metro cuadrado.

Este último, por cierto, barrio de tradición ferroviaria, ha encarado la mayor escalada en precios de toda Sevilla capital, y es que en un solo año el valor de sus inmuebles se ha encarecido en más de un 26 por ciento.