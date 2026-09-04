El día más caluroso del año, a 43 grados, y sin luz: "Tengo 74 años y soy diabética, cualquier día me lleva por delante"

Una imagen de María Josefa Fernández en la manifestación por los cortes de luz del pasado agosto. M.G.

Este pasado 3 de septiembre quedó registrado como el día más caluroso del año con máximas de hasta 43,3 grados. En este escenario, cientos de vecinos de San Jerónimo, al norte de la ciudad, estuvieron sin luz desde las 14:30 horas.

Es el caso de María Josefa Fernández, una vecina de 74 años y que lidia con una diabetes. Vive en la calle Mejillón, una zona que popularmente se conoce como los patronatos y que arrastra esta dinámica desde principios del verano. "Cualquier día me lleva por delante", afirma la sevillana.

"Los cortes de luz son diarios, además siempre se va en torno a las tres de la tarde, cuando más calor hace", afirma esta sevillana que está tan desesperada como asustada.

"A mi vecina le dio un golpe de calor y estuvo cuatro días ingresada, no se quedó en el sitio de milagro", relata.

La situación de este pasado jueves fue "traumática" en palabras de María Josefa. "Se me fue la luz en torno a las dos y media de la tarde y luego me volvió a las seis, pero nada, solo un ratito, y luego otra vez sin luz", desarrolla.

Así estuvo hasta las 23:00 horas. Momentos antes, desesperada, había llamado a su hija. "No sabía si iba a poder pasar la noche en mi casa, estuve todo el día sin luz y la situación no tenía pinta de mejorar".

Como anécdota, la sevillana cuenta que fue a comerse "un helado de la nevera y tuvo que hacerlo con cucharilla".

Las zonas que más han resultado afectadas durante todo el verano han sido, según palabras de la vecina, las calles Mejillón, Albures y Esturión.

Los vecinos se han manifestado en numerosas ocasiones junto con otros barrios por los reiterados cortes de luz. "No nos dan solución, todo lo que nos dicen es que hay gente enganchada y que hay pisos donde cultivan marihuana", explica la afectada. "Yo lo que digo es que dejen de pasarse la pelota, porque cualquier día nos vamos a morir de un golpe de calor".