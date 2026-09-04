Un hombre apuñala a otro en el pecho por negarse a mantener relaciones sexuales en Sevilla

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un hombre acusado de agredir con dos armas blancas a otro en el tórax, a la altura del corazón, después de que la víctima se negara a mantener relaciones sexuales con él.

El ataque le provocó una profunda herida que requirió casi 30 puntos de sutura para su curación.

Los hechos tuvieron lugar durante una madrugada de principios de verano en la zona del Charco de la Pava, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

La investigación apunta a que la agresión se habría producido después de que el presunto autor acosara a dos personas a las que había propuesto mantener relaciones sexuales.

El rechazo a la propuesta habría desencadenado la reacción del detenido, que se abalanzó sobre una de las víctimas portando dos armas blancas.

Durante la agresión le causó un profundo corte en el tórax, concretamente a la altura del corazón, que provocó heridas de gravedad y precisó de casi una treintena de puntos para su curación.

Las pesquisas desarrolladas por los agentes permitieron finalmente identificar al presunto responsable de la agresión. El detenido fue puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio.