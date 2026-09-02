Sevilla se desborda de Puerta Jerez al Ayuntamiento en apoyo a Ceuta: "La soberanía española no se cuestiona"

La Avenida de la Constitución repleta para la concentración por Ceuta Europa Press

El intenso calor con que ha sorprendido este comienzo de septiembre no ha sido obstáculo para que miles de sevillanos —la cifra exacta está por determinar— se hayan lanzado al centro a expresar su apoyo a Ceuta.

Con 38 grados, riadas de vecinos han convergido en el tramo que va de Puerta Jerez al Ayuntamiento, colmando toda la Avenida y las plazas Nueva y de San Francisco.

Ataviados con banderas de España y de Ceuta, con consignas de todo tipo y cánticos de "Pedro Sánchez, dimisión" y "Yo soy español", los sevillanos han respondido así a la convocatoria de las 20:00 horas de este miércoles fijada por la Federación de Municipios y Provincias.

En un palco improvisado junto al arquillo del Ayuntamiento se han situado el alcalde, José Luis Sanz, los vicepresidentes primero y segundo de la Junta, Antonio Sanz y Manuel Gavira, y los consejeros Patricia del Pozo y Jorge Paradela.

El regidor hispalense ha leído un manifiesto y ha destacado que "desde cada ayuntamiento, desde cada rincón de España, desde cada pueblo y ciudad, queremos mandar un mensaje claro y rotundo: ¡Ceuta no está sola!".

Sanz ha añadido que "la soberanía española sobre Ceuta no se cuestiona" y que lo ocurrido "no es un problema migratorio". "Le pedimos al Gobierno de España que garantice la seguridad y el control de nuestras fronteras", ha señalado.

Asimismo, ha exigido el "retorno efectivo y con garantías de todos los que entraron ilegalmente en nuestro país".

Del Parlamento a Bruselas

Tras él, ha tomado la palabra la presidenta de la Casa de Ceuta en Sevilla, Rosa Colmenar, que ha agradecido el apoyo del pueblo hispalense a la ciudad autónoma y ha abogado por una pronta vuelta a la normalidad.

El acto se ha cerrado con la interpretación del himno de España.

Las muestras de apoyo a la ciudad autónoma arrancaron por la mañana con el izado de la bandera ceutí en el Parlamento andaluz, de la que se han desmarcado los partidos de izquierda.

Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se encontraba en Bruselas para participar en el Comité de Regiones, se sumó a las 12:00 a la concentración a las puertas del Parlamento Europeo.

Moreno ha trasladado "el apoyo absoluto y el cariño absoluto, sin fisuras" a los ceutíes y al presidente Juan Jesús Vivas.

Alcaldes 'rebeldes' del PSOE e IU

Las movilizaciones han contado con la adhesión y el impulso de entidades de la ciudad. Los empresarios de la Cámara de Comercio y la CEA animaron a sus asociados a unirse.

Asimismo, los hosteleros pidieron a los bares solidarizarse con los 'vecinos' al otro lado del Estrecho con iniciativas creativas como colocar la bandera de Ceuta en las tapas de los bares.

Además de Sevilla, una inmensa mayoría de municipios de la provincia y de la región se han sumado a los actos de la FEMP. Algunos gobernados por el PSOE e IU.

En el caso de Sevilla, Espartinas (PSOE) o Los Palacios (IU) son ejemplo de esta ola de solidaridad que ha desbordado incluso las órdenes de sus propios partidos para no alinearse con las concentraciones.