Un incendio en las obras de la antigua fábrica de Altadis obliga a rescatar a tres trabajadores en Sevilla

Un incendio declarado este miércoles en uno de los edificios de la antigua fábrica de tabacos de Altadis, en Sevilla, ha obligado a desalojar de forma inmediata a alrededor de sesenta trabajadores que participaban en las obras del complejo y ha requerido el rescate de, al menos, tres personas.

Estos trabajadores habían quedado atrapados en el interior. Uno de ellos, de 22 años de edad, ha tenido que ser atendido por inhalación de humo por los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar. Ha sido trasladado al Hospital Virgen del Rocío.

Otro de ellos presenta también quemaduras faciales de primer grado por lo que ha sido evacuado a la unidad de quemados.

Uno de ellos presenta también quemaduras faciales de primer grado por lo que ha sido evacuado a la unidad de quemados.

El fuego se ha originado durante unas tareas de soldadura que se estaban realizando en la planta baja del inmueble. Según los primeros datos aportados por los Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla que han intervenido en el dispositivo, una chispa habría alcanzado un aislante de porexpan, provocando que las llamas se propagaran rápidamente por el interior del edificio.

El aviso al Servicio de Emergencias 112 Andalucía se recibió sobre las 11.10 horas, después de que varias llamadas alertaran de una columna de humo que sobresalía del antiguo complejo industrial. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos y de la Policía Local, además de los servicios sanitarios.

Tal ha sido la magnitud del fuego, que vecinos alejados de la zona en cuestión han declarado a EL ESPAÑOL la aparición de ceniza en sus patios. Ha sido el caso de un sevillano residente en la calle Virgen de Guaditoca.

La situación obligó a evacuar las instalaciones. Alrededor de sesenta trabajadores salieron del recinto y se concentraron en las inmediaciones del número 16 de la calle Juan Sebastián Elcano mientras los equipos de emergencia actuaban en el edificio afectado.

La intervención de los Bomberos permitió localizar y sacar del inmueble a al menos tres personas que habían quedado atrapadas en su interior. Una de ellas fue atendida en el propio lugar por inhalación de humo.

No se han registrado otros heridos y, según fuentes municipales, los daños ocasionados en la infraestructura no revisten importancia.

Proyecto 'Vera Sevilla'

El edificio afectado es uno de los inmuebles en los que actualmente se desarrollan las obras del proyecto 'Vera Sevilla', en el antiguo recinto de Altadis, junto al Guadalquivir y la calle Juan Sebastián Elcano.

En esta zona, la empresa KKH está levantando un establecimiento hotelero como parte de la transformación del complejo.

El incendio se ha producido, además, apenas unos minutos después de que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, abandonara el recinto tras participar en el acto de colocación de la primera piedra de la pasarela Princesa Leonor.

El proyecto contempla una nueva conexión peatonal entre Los Remedios y San Telmo y forma parte de la transformación urbanística prevista para este enclave de la ciudad.

La actuación de 'Vera Sevilla', diseñada por los arquitectos Kengo Kuma y Carlos Ferrater, contempla la creación de una gran plaza pública, equipamientos para el barrio y un espacio cultural, además de zonas destinadas a actividades económicas, con oficinas, comercios y un hotel de cinco estrellas. El proyecto incluye también un parque y diferentes espacios verdes.

La pasarela Princesa Leonor es una de las principales actuaciones previstas dentro de esta transformación y permitirá conectar ambas orillas del Guadalquivir.

Precisamente, su primera piedra se ha colocado este miércoles en un acto que contó con la presencia del alcalde y que se celebró en el mismo entorno en el que, minutos después, se originó el incendio.