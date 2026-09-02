Una década, tres alcaldes, cuatro prórrogas y 1M€: la historia tras la recuperación de la Casa Cernuda

La Casa Cernuda encara su nueva etapa en Sevilla después de un largo recorrido administrativo y urbanístico. La vivienda de la calle Acetres donde nació el poeta Luis Cernuda ha pasado de ser un inmueble protegido y pendiente de recuperación a convertirse en un futuro espacio cultural dedicado a su figura y a las letras sevillanas.

Sin embargo, para llegar hasta aquí ha sido necesaria una década en la que diferentes gerentes locales plantearon su adquisición, solicitaron estudios y encararon un proyecto que, finalmente, ha precisado hasta de cuatro prórrogas y terminará viendo la luz en diciembre de este 2026.

La historia reciente de la recuperación de este inmueble arranca, al menos, en 2016. Ese año, bajo el ejecutivo del socialista Juan Espadas, el Pleno municipal acordó impulsar la adquisición de la casa natal de Cernuda para incorporarla al patrimonio municipal y destinarla a un uso cultural.

La Junta de Andalucía había incoado el procedimiento para su inscripción como Bien de Interés Cultural y finalmente la casa quedó inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con esta categoría en octubre de 2017.

La adquisición, sin embargo, no se materializó hasta marzo de 2020. El Ayuntamiento firmó entonces las escrituras de compraventa con los propietarios de las tres fincas que componían el inmueble por un importe de 460.788 euros.

La compra fue, no obstante, solo el comienzo de un proceso que todavía tendría que superar numerosos trámites.

El Ayuntamiento inició los estudios técnicos necesarios para conocer el estado del edificio y definir su rehabilitación mientras la Gerencia de Urbanismo trabajó en la adaptación del inmueble a su futuro uso expositivo y en la elaboración del proyecto museográfico.

En septiembre de 2022, ya con el también socialista Antonio Muñoz como alcalde, el Ayuntamiento presentó las líneas del proyecto de reforma integral.

La actuación contemplaba respetar la tipología de casa patio del inmueble y planteaba una museografía centrada en la relación entre Cernuda y Sevilla, con objetos personales y una biblioteca especializada.

Sin embargo, no fue hasta febrero de 2024, bajo el mandato del popular José Luis Sanz, actual alcalde, cuando la Gerencia de Urbanismo abrió finalmente la licitación de las obras de rehabilitación.

El presupuesto de licitación ascendía a 1,246 millones de euros y el proyecto contaba con financiación del programa PIREP Local, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

Cuatro prórrogas

Las obras comenzaron en septiembre de 2024 y tenían inicialmente un plazo de ejecución de 12 meses, por lo que en septiembre de 2025 el recinto debía encontrarse completamente rehabilitado.

La realidad fue otra muy diferente. En julio de 2025 trascendió que las obras se prolongarían tres meses más de lo previsto, hasta finales de 2025, debido al descubrimiento de restos arqueológicos durante los trabajos.

Después llegó uno de los hallazgos más importantes de la rehabilitación: el descubrimiento de unos 120 metros cuadrados de pinturas murales ocultos bajo capas de pintura y papel pintado.

Las pinturas aparecieron en las galerías de la planta baja y primera planta y su estado de conservación resultó peor de lo esperado. La restauración requería trabajos especializados y, además, obligaba a modificar parte de las instalaciones eléctricas y de iluminación.

Ante esta situación, Urbanismo amplió el plazo hasta el 30 de abril de 2026. Pero abril tampoco fue el final.

En junio de 2026 el Ayuntamiento volvió a ampliar el plazo y fijó el 10 de julio como nueva fecha límite. Los motivos seguían estando relacionados con los trabajos de restauración de las pinturas, que presentaban un estado peor del previsto y exigían un ritmo de trabajo más lento.

Pero tampoco. El 14 de julio, la Comisión Ejecutiva de Urbanismo aprobó una cuarta ampliación del plazo. Esta vez, para "ultimar los trabajos" de cara a una apertura definitiva al público el 16 de diciembre.

El inmueble se convertirá ahora en la Casa de las Letras de Sevilla, un nuevo espacio museístico dedicado a la figura y la obra de Cernuda.

"Tras 10 años esperando su rehabilitación y con una inversión de más de 1,5 millones de euros, hemos recuperado la Casa Cernuda. Con ello, no solo rehabilitamos un inmueble histórico, sino que devolvemos a Sevilla la memoria de uno de sus poetas más universales", señaló José Luis Sanz, alcalde de la capital hispalense.

"Este espacio", añadió, "se convertirá en centro neurálgico de la conmemoración del 27 y en referente cultural donde las nuevas generaciones podrán conocer y disfrutar de las letras sevillanas".