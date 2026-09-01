Sevilla recupera el Lope de Vega: 10 millones para devolver la vida al teatro antes de la Bienal

José Luis Sanz en la visita a los trabajos finales de restauración del Teatro Lope de Vega. Ayuntamiento de Sevilla

El Teatro Lope de Vega de Sevilla vuelve a abrir sus puertas después de los trabajos de recuperación integral acometidos por el Ayuntamiento, una intervención que ha supuesto una inversión de 10 millones de euros.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado este martes el espacio para comprobar el resultado de las actuaciones, que han afectado tanto a la estructura y las instalaciones como a la seguridad, la accesibilidad y los elementos histórico-artísticos del edificio.

Sanz ha defendido que la intervención no se ha limitado a una renovación estética, sino que ha permitido actualizar buena parte de las instalaciones del teatro y mejorar sus condiciones de seguridad, funcionalidad y eficiencia, manteniendo al mismo tiempo el carácter histórico del inmueble.

"El Lope de Vega vuelve y vuelve como Sevilla merece, recuperado, renovado, seguro, accesible y preparado para afrontar muchos años de actividad", ha señalado.

Entre las principales mejoras se encuentra la instalación de un nuevo telón cortafuegos, cuya bajada se completa en unos 30 segundos, frente a los casi tres minutos que necesitaba anteriormente.

Según ha explicado el alcalde, esta actuación mejora el aislamiento de la zona escénica y permite facilitar una evacuación adecuada del público en caso de emergencia.

Los trabajos también han incluido la compartimentación de los conductos del aire acondicionado para evitar la propagación incontrolada del fuego en caso de incendio, así como la instalación de bombas contra incendios.

A ello se suma la sustitución o incorporación de telas ignífugas en diferentes elementos, entre ellos los entretelados de los palcos, las cortinas, el telón artístico, el patio de butacas y las moquetas.

La actuación ha contemplado además la comprobación de la estructura que sostiene la lámpara monumental, uno de los elementos más reconocibles del teatro.

En el apartado técnico, el Lope de Vega estrena un sistema de iluminación escénica con un parque actualizado de proyectores y control digital, nuevos sistemas de sonorización, un sistema profesional de intercomunicación y un renovado elevador escénico.

La reforma se ha extendido igualmente a la sala de dimmers, el patio de butacas, los palcos, los acabados, los textiles, la maquinaria escénica, la carpintería exterior y la pintura interior y exterior, incluida la decorativa.

"La seguridad ha sido una prioridad. Pero también lo ha sido conseguir que el Lope sea un teatro tecnológicamente preparado y flexible, capaz de recibir producciones de características muy diferentes y de conectar distintas disciplinas técnicas", ha explicado Sanz.

El alcalde ha resumido la intervención en tres principios: "respeto al edificio histórico, seguridad e integridad tecnológica y flexibilidad operativa". El objetivo, ha señalado, era recuperar el teatro manteniendo su esencia y valor patrimonial, pero incorporando las herramientas necesarias para un espacio escénico del siglo XXI.

Sanz también ha hecho referencia a la situación que atravesaba el teatro antes de la reforma y ha recordado que el PSOE cerró el Lope de Vega en septiembre de 2022, antes de la Bienal de Flamenco.

Según el alcalde, aquel cierre se produjo "de manera improvisada y sin un plan de recuperación". El actual Gobierno municipal, ha añadido, ha afrontado la recuperación con una inversión de 10 millones de euros.

Una Bienal que supera el millón de euros

La reapertura del Lope de Vega llega vinculada a la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla, que comenzará el próximo 9 de septiembre y se desarrollará hasta el 3 de octubre. Más del 90% de las localidades del teatro para los espectáculos de la Bienal ya están vendidas.

La recuperación del escenario coincide además con una edición del festival que ha superado ya el millón de euros de recaudación antes de su comienzo. La pasada edición terminó con 1.008.701 euros de ingresos, una cifra que entonces supuso el récord histórico de taquilla del certamen.

La XXIV Bienal ha alcanzado al finalizar agosto los 1.059.883 euros de recaudación, superando así el registro de la edición anterior cuando todavía no ha comenzado oficialmente el festival y quedan por delante todas sus jornadas hasta el 3 de octubre.

Además, 33 espectáculos han colgado ya el cartel de sold out. Entre ellos se encuentran los protagonizados por Dorantes, Farruquito, Sara Baras, Israel Fernández, Rafael Riqueni, Arcángel, Antonio Reyes, David Coria, Isabel Bayón, Remedios Amaya, Pastora Galván, Ana Morales, Mayte Martín, Aurora Vargas y Juana Amaya, entre otros.

"La Bienal todavía no ha comenzado y ya hemos superado el millón de euros de taquilla. La pasada edición cerró con 1.008.701 euros y este año hemos superado esa cifra de referencia antes de que empiece el festival. Tenemos además 33 espectáculos agotados y más del 90% del Lope vendido para la Bienal", ha destacado Sanz.

La programación del Lope

La vuelta del Lope de Vega no se limitará a la celebración de la Bienal. El teatro comenzará el 11 de octubre su nueva programación estable, con una cartelera para este otoño en la que figuran nombres de la escena española como Carlos Hipólito, Aitana Sánchez-Gijón, José María Pou y Lolita Flores.

El escenario también volverá a dar espacio a creadores sevillanos con propuestas de Atalaya, la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla, Paula Comitre, Manuela Nogales, la Banda Sinfónica Municipal y La Ruta Turina, entre otros.

La programación combinará teatro, música, danza, jazz, fado, flamenco y conciertos, con propuestas dirigidas a públicos diversos.

"El Lope de Vega no vuelve para unos días. Vuelve para quedarse", ha afirmado Sanz, que ha señalado que el objetivo es que el teatro vuelva a ser "un teatro de referencia de Sevilla", además de un escenario para los creadores locales y un espacio preparado para acoger grandes producciones.

Con su reapertura, el Lope de Vega recupera su actividad después de años de cierre y deterioro, con nuevas instalaciones, mayores garantías de seguridad, más accesibilidad, tecnología escénica modernizada y una programación estable y plural.

"Hoy Sevilla recupera uno de sus grandes espacios culturales. El Lope vuelve renovado, preparado para el futuro y con una programación a la altura de la ciudad", ha concluido el alcalde.